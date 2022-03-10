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Beşiktaş'ta kar bastırdı, sürücüler zor anlar yaşadı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mart 2022 Perşembe 14:47
Beşiktaş'ta kar bastırdı, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta kar yağışı hızlandı, Barbaros Bulvarı'nı bir anda kar kapladı. Sürücüler hızlarını düşürüp, yavaş ilerledi. Sürücüler zaman zaman kayma tehlikesi ile karşı karşıya kalsa da kar küreme araçları bulvarda çalışma yaptı, trafik tekrar normale döndü. 

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor. Beşiktaş Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu-Beşiktaş istikametinde de kar yağışının etkisiyle yol bir anda karla kaplandı. Sürücüler, hızlarını düşürerek 'dörtlü' olarak bilinen sinyallerini yaktı. Bazı araçlarsa karlı yolda kayma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kar küreme araçları Barbaros Bulvarı'na müdahale etti, karları küredi, tuzlama yaptı. Yapılan çalışmanın ardından trafik tekrar normale döndü. Beşiktaş-Zincirlikuyu istikametindeyse herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Zincrlikuyu'da ise toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Zincirlikuyu'da acil müdahale için yol kenarına koyulan bir tuz kutusunun kapağının kırılıp içine çöp atıldığı, kutunun su ile dolduğu görüldü.


 

"GEÇEN YAĞAN KARA GÖRE DAHA YOĞUN VE DAHA SOĞUK"

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'na gelen Hülya kurucu "Kar yağışı çok yoğun işten geliyorum şu anda. Yağıştan dolayı izin verdiler eve gidiyorum. Toplu ulaşım da çok yoğun değildi. Geçen yağan kara göre şu anda daha yoğun yağıyor ve daha soğuk. Böyle giderse tutar bu kar" dedi.


 

"İLK DEFA MART AYINDA KAR GÖRÜYORUZ" 

Çocuğu ve eşi ile metrobüs durağına gelen Eşref Çelik "Hastaneden geliyoruz, bu sefer zorluk yaşamadık. Biz uzun süredir İstanbul'dayız ilk defa Mart ayında kar görüyoruz"  diye konuştu.  Leyla Çelik "Çalışmalar bu sefer güzel. Biraz araba ulaşımlarında sıkıntı vardı ama, büyük bir sorun yoktu" dedi.

DHA

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Beşiktaşta Kar BastırdıSürücüler Zor Anlar YaşadıIstanbul
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