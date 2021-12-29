Beşiktaş'ta şüpheli ölüm

Ortaköy, Mecidiye Mahallesi, Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokak'ta tek başına yaşayan Abdülgani Ay'ın evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları polise haber verdi. Polis, çilingir yardımıyla eve girdiğinde 56 yaşındaki Ay'ın yerde yatan cesedini buldu. Haberi alan Abdülgani Ay'ın yakınları evin bulunduğu sokağa gelerek olayla ilgili bilgi almaya çalıştı.

Olay yeri inceleme ekipleri, savcı gözetiminde evde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izi bulunmayan Abdülgani Ay'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.