Beşiktaş'taki Ayazma Parkı’na yeni ağaçlar dikildi

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Geçen ağustos ayında Ayazma Parkı’nda olumsuzluk tespit edilen üç ağaç; bakım çalışmalarının yapılmasının ardından iki büyüme dönemi boyunca gözlemlenmiş ve yapılan tetkikler sonucunda ağaçların büyüme dönemlerini sonlandırdığı ve yaşamsal faaliyetleri son bulduğu için kamu sağlığı ve güvenliğine tehdit oluşturan kuru ağaçlar alandan uzaklaştırılmıştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ayazma Parkı’na giderek bir çalışma gerçekleştirdi. Uzaklaştırılan ağaçların yerine park dokusuna ve florasına uygun yeni ağaçların dikimi yapıldı" denildi.

Ekolojiye duyarlı ve sürdürülebilir çevre politikaları izlediklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise "Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da komşularımızın nefes alacakları yeşil alanları korumak ve daha yeşil bir Beşiktaş için çalışmak daima önceliklerimiz arasında. Ekiplerimizle birlikte 44 adet park ve yeşil alanda 75 bin 23 metrekarelik revizyon çalışmaları yaparken, 18 adet yeşil alanda 17 bin 457 metrekarelik pasif alanı komşularımızın hizmetine sunduk” dedi.