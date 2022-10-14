Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.629,71
ALTIN
995,08
DOLAR
18,60
STERLİN
20,99
EURO
18,15
İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi 5...
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...

Beşiktaş'taki Ayazma Parkı’na yeni ağaçlar dikildi

Beşiktaş Belediyesi, Ayazma Parkı’nda olumsuzluk tespit edilen ve yaşamsal faaliyetleri son buldukları için kuruyan ağaçların yerine, park dokusuna ve florasına uygun yeni ağaçlar dikildi. 

14 Ekim 2022 Cuma 11:32
Beşiktaş'taki Ayazma Parkı’na yeni ağaçlar dikildi

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Geçen ağustos ayında Ayazma Parkı’nda olumsuzluk tespit edilen üç ağaç; bakım çalışmalarının yapılmasının ardından iki büyüme dönemi boyunca gözlemlenmiş ve yapılan tetkikler sonucunda ağaçların büyüme dönemlerini sonlandırdığı ve yaşamsal faaliyetleri son bulduğu için kamu sağlığı ve güvenliğine tehdit oluşturan kuru ağaçlar alandan uzaklaştırılmıştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ayazma Parkı’na giderek bir çalışma gerçekleştirdi. Uzaklaştırılan ağaçların yerine park dokusuna ve florasına uygun yeni ağaçların dikimi yapıldı" denildi. 

Ekolojiye duyarlı ve sürdürülebilir çevre politikaları izlediklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise "Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da komşularımızın nefes alacakları yeşil alanları korumak ve daha yeşil bir Beşiktaş için çalışmak daima önceliklerimiz arasında. Ekiplerimizle birlikte 44 adet park ve yeşil alanda 75 bin 23 metrekarelik revizyon çalışmaları yaparken, 18 adet yeşil alanda 17 bin 457 metrekarelik pasif alanı komşularımızın hizmetine sunduk” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş BelediyesiAyazma ParkıAğaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişli Etfal'e rapor almaya giden motokurye 4 güvenlikçiyi bıçakladı
Şişli Etfal'e rapor almaya giden motokurye 4 güvenlikçiyi bıçakladı
Türk Anneleri Derneği'nden köy okullarına eğitim desteği
Türk Anneleri Derneği'nden köy okullarına eğitim desteği
Kartal Belediyesi’nin Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması başladı
Kartal Belediyesi’nin Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması başladı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans