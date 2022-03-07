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Beşiktaş’ta deprem tatbikatı düzenlendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Mart 2022 Pazartesi 12:36
Beşiktaş’ta deprem tatbikatı düzenlendi

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi ve Toplumsal Afet Platformu (TAP) girişimiyle 1-7 Mart Ulusal Deprem Haftası kapsamında Beşiktaş’ta deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Uluslararası birçok arama kurtarma ekibinin de katıldığı tatbikatta ekipler 4-5-6 Mart tarihlerinde bölgede kamp yaparak arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. 

Olası İstanbul Depremine karşı toplumsal bilinci artırmanın yanı sıra ekiplerin koordinasyonlu çalışmasına katkı sağlamak ve yerelde kurumlar arası iş birliğin geliştirilmesi adına Beşiktaş Belediyesi'nin koordinasyonunda Toplumsal Afet Platformu, AKOM, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Trakya İzci Federasyonu, Dağ Arama Kurtarma Ekibi, Köpekli Arama Kurtarma Ekibi ve İZEV iş birliğiyle Beşiktaş’ta 3 gün süren geniş kapsamlı bir deprem ve yangın senaryosu tatbikatı yapıldı. 

İKİ BİNADA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Deprem tatbikatına, Fransa arama-kurtarma ekibi ve Japonya deprem uzmanları destek verdi. Ekipler, senaryo gereği trafiğe kapatılan Akat Mahallesi’nde boşaltılmış iki binada arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi. 

“AFAD 2022 YILINI DEPREM TATBİKAT YILI OLARAK İLAN ETTİ”

Tatbikata katılan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Oylum Işık, “Sahada 163 kişilik bir ekibimiz var. Beşiktaş Belediyesi koordinatörlüğünde belediyemizin çalışanlarıyla oluşturduğumuz gönüllü arama kurtarma ekibi ve diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatı yapacağımız alan riskli yapı tespiti yapılarak boşaltılmış bir bina. AFAD 2022 yılını deprem tatbikat yılı olarak ilan etti. Riskli yapıları boşalttıktan sonra deprem tatbikatı yapma kararı aldık. Deprem ülkemizin gerçeği. Yapı stokunu yenilemeye çalışırken, aynı zamanda depremden sonra da yapılabilecekleri organize etmeyi hedefliyoruz.”  şeklinde konuştu. 
 

“163 KİŞİLİK BİR EKİP KATILDI”    

Toplumsal Afet Platformu Genel Başkanı Rezzak Elazat 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında geniş kapsamlı  bir tatbikat yapıyoruz. Fransa ile Japonya arama kurtarma ekipleri ve aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşu eş zamanlı bir şekilde bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Depremden sonra çıkabilecek yangına da müdahale edeceğiz. İtfaiye, gönüllüler ve işin uzmanı belediye personelinin katılımıyla birçok kurtarma istasyonu oluşturduk. Tatbikata 163 kişilik bir ekiple katıldık” şeklinde konuştu. 

“YAŞAM ÜÇGENİ OLUŞTURULMALI”

Tatbikata katılan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Tatbikat yapmak çok önemli. Marmara Bölgesi’nde İzmit, Gölcük, Adapazarı gibi çok tehlikeli noktalar var. İyi ki küçük depremler oluyor. Deprem esnasında küçük odalar riskli olabilir. Büyük odada yaşam üçgenini oluşturmalısınız. İnsan susuz üç gün yaşayabilir. Yaşam üçgeni oluşturduğunuz yerde su bulundurun. Su varsa insan iki hafta yaşayabilir." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeşiktaşDeprem Tatbikatı
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