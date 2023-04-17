“Beslenme Saati” ülke geneline yayılmaya devam ediyor

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi’nin “Bir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz” diyerek 2022 yılı şubat ayında başlattığı Beslenme Saati uygulaması, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde tüm ülkeye yayılmaya devam ediyor. Projeyi yaygınlaştırmak için Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Trabzon ve Rize’nin ardından bu kez İstanbulÇatalca’daçeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Başkan Çalıkve eşi Zehra Çalık’ın da olduğu heyetle birlikte ilk olarak Kızılcaali Köyü’nde sera işçileri ile ardından da anne ve çocuklarla bir araya geldi.Heyet, programın devamında ise Gökçeali Köyü’ndeki Nesin Vakfı’nı ziyaret ettiktensonraÇakılköyü’ndefide işçilerini ziyaret etti.

Çalık: Bu projeyi tüm Türkiye’ye anlatacağız

Program kapsamında Çatalca’daki anneler ile gerçekleşen buluşmada konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beslenme Saati uygulamasıyla ilgili bilgi vererek, “Çocuklarımızı yoklukta değil, varlıkta eşitlememiz lazım. Mutfakların durumu ortada, hepimiz zorlanıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarının beslenme saatlerinde sağlıklı besinlere ulaşabilmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Toplamda bin 320 çocuğumuza beslenme desteği sağlıyoruz. Bizim isteğimiz, herkesin kendi evladına yetebilecek ekonomik düzeni kurması. Benim arzum ve duam da şudur ki, inşallah beslenme çantası vereceğimiz çocuklarımızın sayısı azalır. Selvi Hanım bu proje ile ilgilendikten sonra, emin olun Türkiye’nin dört bir tarafında bu hassasiyet oluştu. Milli Eğitim Bakanlığı dahi çocuklara öğlen saatlerinde yemek vereceğini açıkladı. Bu projeyi çocukların Selvi annesi sayesinde tüm Türkiye’ye anlatacağız. Kendisine bu hassas projeye destek verdiği için yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu: Bahçelerimizden umut biçeceğiz

Selvi Kılıçdaroğlu ise “Bugün Çatalca köylerinde toprağı emeğiyle bereketlendiren kadınlarla bir araya geldim; çocuklarımızla sohbet ettim. Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın, buna yürekten inanıyorum. Bahçelerimizden umut biçeceğiz. Yurdumuzda gerçekten de sayısı azımsanmayacak kadar günlük besinlere ulaşamayan çocuk var. Besin bir çocuk için çok önemli, bir anneyi en çok üzen şey ise çocuğunun aç kalmasıdır. Çocuk beslenemezse gelişemez, büyüyemez. Bir toplum için de bu durum son derece önemlidir çünkü çocuklar geleceğimiz. Murat Başkanımızın da dediği gibi bu projede amacımız sayıyı artırmak değil, hiçbir çocuğu bu duruma muhtaç etmemek” ifadelerini kullandı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI