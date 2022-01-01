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Beylikdüzü'nde 11 araç birbirine girdi: 10 yaralı

D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır, 2'si çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Kazaya karışan yabancı uyruklu alkollü sürücü ise polis ekiplerine mukavemet göstererek ortalığı birbirine kattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2022 Cumartesi 10:01
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Beylikdüzü'nde 11 araç birbirine girdi: 10 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki maddi hasarlı kazayı fark eden bir sürücü, otomobili ile fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen diğer otomobilin sürücüsü, önündeki aracın fren yaptığını fark etmeyerek çarptı. Arkadan gelen araçların da kazaya karışması sonucu 3 kişi, bir otomobilde sıkışırken, toplam içinde 2 çocuğun da olduğu 10 kişi yaralandı. D-100 Karayolu Avcılar istikameti kaza nedeniyle trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Aracında sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kurtuldu. Ambulansa alınan yaralılar, Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürüldü. 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan bir kişi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan kazazedeyi, bir arkadaşı sarılarak sakinleştirdi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

KAZA KARIŞAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Polis ekiplerinin incelemesi sırasında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen alkollü sürücü ise ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerinin işini yapmasına engel olan alkollü sürücü, polis otomobiline bindirilirken de zor anlar yaşattı. Kimliğinin de olmadığını söyleyen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polise zorluk çıkaran kişinin eşi ise gözyaşlarına boğuldu.

“ACİL BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ"

Yaşananları anlatan Eray Eğilmez, “Olayı evime gittiğim sırada gördüm. 11 araç kazaya karıştı. Biz de yardım edebileceğimiz bir şey varsa diye burada bekliyoruz. Yaralıları direk ambulansa aldılar" dedi.

Kazayı gören Volkan Türkmez ise, “Kazaya ortasında denk geldim. 4 - 5 tane yaralı gördüm. Acil bir şekilde müdahale edildi. İçlerinde çocuklar da vardı. Çok alışageldiğimiz bir olay değil. 11 araç vardı kazada. Öndekinin ani fren yapması sonucu zincirleme kaza oldu. En sonunda da taksici bariyere çarptı" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüKazaTrafik KazasıZincirleme Kaza
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