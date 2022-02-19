Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
832.47
DOLAR
13.65
STERLİN
18.59
EURO
15.48
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı...
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk sınıfı Muvazzaf Subay adayı temini duyurusu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk...
St. Petersburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
St. Petersburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli...
Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek
Mersin genelinde işyerleri kiraya...

Beylikdüzü'nde anne, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir anne 3 yaşındaki çocuğununun boğazını keserek öldürdü.  Gözaltına alınan anne ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Şubat 2022 Cumartesi 16:53
Beylikdüzü'nde anne, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmara Mahallesi'nde bulunan İhlas Marmara Evleri 2 sitesinde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu anne, 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti. Evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunu öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözlatına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi,  Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüAnneçocukCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngören'de  52 yıllık binada çökme tehlikesi
Güngören'de  52 yıllık binada çökme tehlikesi
Beykoz'da 3 katlı binanın doğalgaz panosunda yangın
Beykoz'da 3 katlı binanın doğalgaz panosunda yangın
Bakırköy'de silahlı banka soygunu
Bakırköy'de silahlı banka soygunu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans