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Beylikdüzü’nde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak

Beylikdüzü Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler, 23 Nisan Gezici Çocuk Kumpanyası ile başladı. Gezici Kumpanya, 15-16-18 ve19 Nisan tarihlerinde farklı lokasyonlarda konumlanarak gösterilerden atölyelere varıncaya kadar çeşitli etkinliklerde çocukları bir araya getirecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise hem Beylikdüzü’nde hem de belediye tarafından Hatay İskenderun’da kurulan çadır kentte gerçekleşecek programlarda da çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

17 Nisan 2023 Pazartesi 11:30
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Beylikdüzü’nde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak

İSTANBUL - Dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Beylikdüzü’nde başladı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından çocuklar için özel olarak hazırlanan program kapsamında, 23 Nisan Gezici Çocuk Kumpanyası çocuklar için yola çıktı. 15-16-18 ve19 Nisan tarihlerinde ilçenin belirlenen park ve sokaklarında konumlanacak olangezici kumpanya ile çocuklar; bando, ipli kukla, sihirbazlık ve pandomim gibi gösterilerin yanı sıra masal atölyesi, spor oyunları ve drama atölyelerinde eğlencenin tadını çıkaracak.

Deprem bölgesindeki çocuklar unutulmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise hem Beylikdüzü’nde hem de belediye tarafından Hatay İskenderun’da kurulan çadır kentte de etkinlikler düzenlenecek.Birbirinden yetenekli öğrenciler, sahne performanslarını Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde sergileyecek. İskenderun’daki çadır kentteise bando gösterisi, sanat atölyeleri, çeşitli oyunlar ve gösterilerle çocuklar unutulmaz bir bayram yaşayacak. Tüm çocukların bayramını kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Çocuklar her zaman bizim önceliğimiz oldu. Beylikdüzü’nde onlara daha güzel bir yaşam sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl 23 Nisan’da hem ilçemizde hem de afet bölgesinde çocuklarımızın yüzlerinde biraz olsun tebessüm oluşturmak için etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm çocukları etkinliklerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Vatandaşlar, 23 Nisan Gezici Çocuk Kumpanyası’nıngüzergâhlarına belediyenin www.beylikduzu.istanbul adresini üzerinden ulaşabilir.

HABER: EMİR YÜCEL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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