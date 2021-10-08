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Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu

BEYOĞLU'nda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi parkta ölü bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmayan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ekim 2021 Cuma 10:38
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Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu

Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi Bahriye Caddesi Ziyafet Sokak üzerindeki çocuk parkında dün saat 14.30 sıralarında, yerde birinin yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonucu, üzerinden kimliğini belirleyebilecek herhangi bir evrak çıkmayan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcının gözetiminde, polisin yaptığı incelemelerde cesedin üzerinde darp izine rastlanmadı. Sokak sakinlerinin uzun süredir parkta barındığını belirttiği kimliği belirsiz kişinin cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Cesedi bulan sokak sakinlerinden Mustafa Delikanlı "Sokakta kalanlar gelip burada yatıyor. Bu arkadaş da devamlı böyle, kimsesiz. Dün gece bizim çocuklar gördü. Üşüye üşüye gelmiş. Bizim çocuklara da demiş ki 'Allah canımı alsa da kurtulsam.' Ben de bugün geldim. Bana dediler ki; 'ya bu adam burada uyuyor.' Belediyede, park ve bahçelerde çalışanlar var burada. Onlar da bıçak çeker diye korkuyorlardı. Ben de geldim 'kalk kardeşim' dedim. Baktım biraz sert, biraz daha baktım. Dedim 'bu ölmüş'. Sonra belediye ve polisler arandı. Polisler savcılar sağlıkçılar hepsi geldiler. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluParkVefat
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