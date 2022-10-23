BeyoÄŸlu'nda sopalarla darbedip silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±lar

Olay, BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±'ndaki bir Ã§iÄŸ kÃ¶fte dÃ¼kkanÄ±nda saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Sabah saatlerinde dÃ¼kkana gelen bir kiÅŸi, Ã¶nce Ã§iÄŸ kÃ¶fte istedi. ArdÄ±ndan da iddialara gÃ¶re "Burada bana haraÃ§ vermezsen yaÅŸayamazsÄ±n, iÅŸ yerini baÅŸÄ±na yÄ±karÄ±m" diyerek tehdit etti. Bir sÃ¼re sonra ellerinde silah ve sopalarla 10 kiÅŸi dÃ¼kkana geldi. DÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼nde baba ve oÄŸluna saldÄ±ran kiÅŸiler sopalarla darbetti. SaldÄ±rganlar bir sÃ¼re sonra dÃ¼kkan camÄ±na silahla ateÅŸ ederek olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.Â

DEHÅžET ANLARI KAMERADA

SilahlÄ± ve sopalÄ± saldÄ±rÄ± anlarÄ± ise iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, ellerinde sopalarla gelen 10 kiÅŸilik grup, sopalarla baba ve oÄŸluna saldÄ±rdÄ±. Bir sÃ¼re sonra gruptakilerden biri silahla dÃ¼kkana ateÅŸ aÃ§Ä±yor.Â

"BURADA CAN GÃœVENLÄ°ÄžÄ°MÄ°Z YOK"

SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan dÃ¼kkan sahibi Sami Y. "Saat 04.30 gibi bir kiÅŸi gelerek benden dÃ¼rÃ¼m aldÄ±. Bana 'buralarda ben olmadan yaprak kÄ±mÄ±ldamaz. Sen de buradaysan bana haracÄ±nÄ± vereceksin' dedi. HaraÃ§ vermezsen bu dÃ¼kkanÄ± senin baÅŸÄ±na yÄ±karÄ±m dedi. Telefon ile konuÅŸarak dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Aradan 10 dakika geÃ§ti. 15-20 kiÅŸi sopalarla, silahlarla bize saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±lar. Babama saldÄ±rdÄ±lar. Bana saldÄ±rdÄ±lar. Ben kendimi mutfaÄŸa kilitledim. Arkadan bana bÄ±Ã§ak salladÄ±. Montumu sÄ±yÄ±rdÄ±. Ben de kendimi iÃ§eri attÄ±m. Ä°Ã§lerinden biri silahÄ±nÄ± Ã§Ä±kararak ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±. CamÄ± kÄ±rdÄ±lar. Ben bu olayÄ±n planlÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. 10 dakikada bu kadar kiÅŸi toplanamaz. Ben buradan devlet bÃ¼yÃ¼klerimize sesleniyorum. Burada daha Ã§ok cinayetler, yaralamalar olmadan TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±na bir el atsÄ±nlar. Burada her mahallenin her sokaÄŸÄ±n Ã§etesi var. GruplarÄ± var. Ä°ÅŸin enteresan tarafÄ± bu insanlara para veren esnaflar var. Emniyete giderek ÅŸikayetÃ§i oldum. Bana, babama ve dÃ¼kkanÄ±mÄ±za saldÄ±ranlarÄ±n acilen yakalanmasÄ±nÄ± istiyorum. Can gÃ¼venliÄŸimiz yok. Hala bize haber gÃ¶nderiyorlar. 'ÅžikayetÃ§i olmayÄ±n' diyorlar" dedi.