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Beyoğlu'ndaki tarihi otelde yangın paniği

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Eylül 2021 Pazartesi 13:36
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Beyoğlu'ndaki tarihi otelde yangın paniği

İSTANBUL - Beyoğlu'ndaki tarihi Büyük Londra Oteli'ndeki bir odada başlayan yangın paniğe neden oldu. Otel müşterileri kendilerini dışarı atarken dumandan etkilenen bir kişi kapı önünde fenalık geçirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı tarihi Büyük Londra Oteli'nin 3. katında saat 11.15 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, otel odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının büyümesi üzerine otel duman altında kaldı. Otel görevlileri yangına müdahale ederken müşteriler de kendilerini dışarı attı. Dumandan etkilenen bir kişi kapı önünde fenalık geçirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir süre duman tahliyesi yapan ekipler, yangını tamamen söndürdü.


 

Yangına ilk müdahaleyi yapan otel müşterisi Erkan Yüzüak "Geldiler yan tarafta oda yanıyor, duman geliyor dediler. Odaya çıktık. Açtık kapıyı içeride kimseyi göremedik. İçeriden alevler çıkıyordu. İlk müdahaleyi yaptık. İnşallah kimse yoktur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluTarihi OtelYangın
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