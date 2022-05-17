Beyoğlu’nda Milli Mücadele'nin ilk adımı kutlandı

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı için ilk adımını attığı ve yola çıktığı Galata Rıhtımında 16 Mayıs’ta gerçekleşen “Beyoğlu’ndan Samsun’a İlk Adım” etkinliğine Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Pelin Çift katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde, açık havada yapılan etkinlikte İstiklal Savaşı şehitleri ve gazileri anılırken, milli mücadelenin tarihçesine de değinildi. Gençlerin ve milletin 16 Mayıs’ı bilmesi, bayrak ve vatan bilincini kuşanması amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Haydar Ali Yıldız, bu amacı tarihi ve vicdani bir sorumluluk olarak kabul ettiğini söyledi.

“BU MİLLETİN DESTANSI HİKAYESİNİN BAŞLADIĞI NOKTADAYIZ”

Tüm gençlerin ve insanların 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız konuşmasında, “16 mayıs 1919 Milli Mücadele'nin başladığı Galata rıhtımındayız. 103 yıl önce milli mücadelemizi, istiklalimizi bize taşıyan, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun’a çıkış adımını attığı yerdeyiz. Bu milletin destansı hikayesinin başladığı noktadayız. Her yıl burada bir etkinlikle bugünü anıyoruz. Milletlerin tarihinde mekanların önemi vardır. Bu mekanlar tarihi hafızayı taşır. Beyoğlu Karaköy Galata Rıhtımı bizim milli mücadele tarihimizde önemli bir mekan. Bu yüzden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde 19 Mayıs'a giden yoldaki 16 Mayıs gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı bu yerde değerli tarihçimiz İlber Ortaylı'yla bir program gerçekleştirdik. Amacımız gençlerimizin, milletimizin bu mekanları bilmesi, bayrak bilincini, vatan bilincini kuşanması. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak da bunu tarihi ve vicdani bir sorumluluk olarak kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİYE KADAR İŞİN BU KISMI KONUŞULMAMIŞTI”

19 Mayıs’a giden yolda bir 16 Mayıs olduğuna ve Beyoğlu’nun milli mücadeledeki önemine değindiği için Haydar Ali Yıldız’a teşekkür eden Pelin Çift ise “Aslında biz İstanbullular olarak bu durumun farkına varmamız gerekiyordu ama Haydar Ali Başkan'a teşekkür ederiz. Şimdiye kadar işin bu kısmı konuşulmamıştı. 19 Mayıs 1919’da milli mücadelemizin lideri büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a ayak bastı. Bu tarihten sonrasını tarih kitaplarında hep yer alır, daha da fazlasını öğrenmemiz gerekiyor ama Atatürk’ün Bandırma vapuruna hareket ettiği yerin burası olduğunu da bilmek, fark etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

ORTAYLI: YUNANİSTAN HER DAİM DESTEK GÖRDÜ

Milli mücadele çerçevesinde Yunanistan’ın İtilaf Devletleri ile ilişkisine, Yunanistan’ın İzmir’e hangi destekler sayesinde çıkabildiğine değinen Pof. Dr. İlber Ortaylı, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Her zaman için Almanlar ve Yunanlar arasında hem ideolojik bakımdan hem tarihsellik bakımından hem de iktisadi bakımdan çok büyük ilişkiler olmuştur ve Yunanistan destek görmüştür. Bu durum bugün de öyledir. Harbi kaybettiğin zamanlarda bile konferans masasında daima bir şeyler kazandırılır veya korunur. Mesela 1895-96 Yunan Savaşı’ndan sonra ordumuz neredeyse Atina’ya giriyordu. Önce bir durdurdular ve ateşkes ilan ettiler. Ardından konferans masasına gelindiği vakit bizim ordumuzun girdiği bütün yerler hemen hemen iade edildi. Bu olmaz. Aynı şey herkese de yapılmaz. Birinci harpte bazı kuvvetlere yaptılar bu olayı. Yunanista’a da ver allah verdiler yani Yunanistan aşağı yukarı bugünkü sınırlara geldi. Tabii bir destek meselesidir yani sadece Venizelos’un marifeti değildir. Venizelos ordunun İzmir'e çıkması için teşvik edildi ve bütün İtilaf Kuvvetleri bunları tuttu.”