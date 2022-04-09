Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.393,39
ALTIN
923,44
DOLAR
14,74
STERLİN
19,25
EURO
16,10
Orman Genel Müdürlüğü 5.000 Geçici İşçi Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 5.000...
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Bisikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bisikletle uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu bir kişiyi yakaladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Nisan 2022 Cumartesi 09:22
Bisikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Jandarma ekipleri yabancı uyruklu bir kişinin, temin ettiği uyuşturucu maddeleri sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Eyüpsultan'da bulunan bir evde kaldığı ve uyuşturucu maddeleri bisikleti ile dağıttığı belirlendi. 

Evin çevresinde operasyon için bekleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi bisikletiyle dağıtıma çıktığı sırada yakaladı. Şüphelinin üstünde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Uyuşturucu maddelerin bisikletin içine gizlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, söz konusu bisikleti bağlantı yerlerinden sökmeye başladı. Bisikletin boruları arasına zulalanmış vaziyette 10 fişek halinde bonzai, 8 adet ayrı ayrı paketlenmiş extasy adı verilen uyuşturucu hap ile bir miktar kokain ele geçirdi. 

Yakalanan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulUyuşturucuNarkotikPolisSatıcıBisikletJandarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 metre yükseklikten aşağı düştü: 1 yaralı
10 metre yükseklikten aşağı düştü: 1 yaralı
Kadıköy'de kaldırıma çıkan minibüs 2 kişiyi ezdi
Kadıköy'de kaldırıma çıkan minibüs 2 kişiyi ezdi
Taksiciler taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu
Taksiciler taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans