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Boğa heykeli 15 gün süreyle bakıma alındı

KADIKÖY'ün simgelerinden boğa heykelinin üzerindeki delikler ve aşınmalar nedeniyle heyken bakıma alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Nisan 2022 Pazar 10:06
Boğa heykeli 15 gün süreyle bakıma alındı

1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde ise tamamen kapatılacağı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyBoğa HeykeliHeykelBoğa
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