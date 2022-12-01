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Boğaz kapatıldı; Dev gemi geçiyor

01 Aralık 2022 Perşembe 15:00
Boğaz kapatıldı; Dev gemi geçiyor

İSTANBUL - Karadeniz'de bulunan gazın taşınması için derin sularda doğalgaz boru serim işlemini tamamlayan dev gemi geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemi geçişini tamamlayana kadar İstanbul Boğazı diğer gemilerin geçişine kapatıldı.

Bahama Adaları Bayraklı 325 metre uzunluğunda 39 metre genişliğindeki 'Catorone' isimli derin sularda boru serim işlemi yapan gemi, 6 ay önce İstanbul Boğazı'nda geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Karadeniz'de doğalgaz bulunan sahada boru serim işlemlerini tamamlayan dev gemi bugün saat 13.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.


 

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA GEÇTİ

Geminin geçişi esnasından İstanbul Boğazı transit gemi geçişleri bir süre askıya alındı. 

Geminin geçişine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-9, Kurtarma-12 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-5 ve Kıyı Emniyeti-8 isimli hızlı tahlisiye botları eşlik ediyor.

Dev gemi Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek için Marmara Denizi'ne açılacak.

DHA

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Boğaz Kapatıldı Dev Gemi Geçiyor
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