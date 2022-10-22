BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi kampÃ¼sÃ¼nde yangÄ±n

BeÅŸiktaÅŸ'ta bulunan BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi GÃ¼ney kampÃ¼sÃ¼ iÃ§indeki iki katlÄ± KÃ¼ltÃ¼rel Miras MÃ¼zesi binasÄ±nÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda saat 12.45 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YoÄŸun duman yÃ¼kselen kampÃ¼se Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. YangÄ±n itfaiyenin mÃ¼dahalesiyle yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saatte kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±yla ilgili inceleme sÃ¼rerken BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nden yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "Tarih bÃ¶lÃ¼mÃ¼mÃ¼zÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼rel Miras MÃ¼zesi binasÄ±nÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±na Ã¶nce gÃ¼venlik gÃ¶revlilerimiz sonrasÄ±nda itfaiye tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edilmiÅŸtir. Elektrik kontaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yangÄ±n alt katlara sÄ±Ã§ramadan ve herhangi bir ciddi hasara sebep olmadan kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" denildi.