Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1474.72
ALTIN
484.26
DOLAR
8.2900
STERLİN
11.4720
EURO
9.8448
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim...
9 adet işyeri kiraya veriliyor
9 adet işyeri kiraya...
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
İnegöl’de dubleks daire satılacak
İnegöl’de dubleks daire satılacak

Boy yasağına aykırı avlanan 7 ton istavrite el konuldu

1 Eylül itibariyle Su Ürünleri Av Sezonun açılmasıyla Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 6 Eylül tarihine kadar yapılan ortak denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 7 ton civarında 414 kutu küçük boyda istavrite el konuldu. Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Eylül 2021 Salı 09:47
0 Okunma
Boy yasağına aykırı avlanan 7 ton istavrite el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri, İBB Zabıta Daire Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri ile beraber yapılan ortak denetimlerde 1 Eylül 2021 ile 6 Eylül 2021 tarihleri arasında, yaklaşık 7 ton  ağırlığında küçük boyda istavrite boy yasaklarına aykırı avlanıldığından dolayı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu. Toplam 5 kez idari para cezası uygulandı. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirdi. Balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizBalıkBalıkçıAvIstavrit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'ndaki tarihi otelde yangın paniği
Beyoğlu'ndaki tarihi otelde yangın paniği
Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı
Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans