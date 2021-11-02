Büyükada’da 400 kişi çevreyi temizledi

Sabancı Holding, iştiraklerindeki gönüllülerin katılımıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yılında “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği” başlattı. Seferberlik kapsamında holding; okul yenileme, biyoçeşitliliğe destek, fidan dikimi, toprak canlandırma ve çevre temizliği başlıkları altında 11 şehirde birçok etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede 1 Kasım’da ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle Büyükada’da Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, Sabancı Gönüllüleri, CarrefourSA çalışanları ile Agesa, Aksigorta, Çimsa, Enerjisa, SabancıDx, Sabancı Üniversitesi, Sabancı Vakfı ve Teknosa’dan gönüllülerin yer aldığı 400 kişinin katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

“CUMHURİYETİMİZİ SEVİNÇ VE COŞKU İÇİNDE ÇALIŞARAK KUTLUYORUZ”

Etkinlikte konuşma yapan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Cumhuriyetimizin 98’inci kuruluş yıldönümünü her zamankinden çok daha farklı bir şekilde kutlamak istedik. Bu yıl elimize yalnızca bir bayrak değil, bir kazma, bir kürek, bir kovan ve bir de fidan almayı tercih ettik. Aksaray’dan Adana’ya, Ankara’dan Balıkesir’e, Kocaeli’nden İstanbul’a, Çanakkale’den Mersin’e, Antalya’dan Bursa’ya ve Aydın’a kadar toplam 11 ilde 29 Ekim’de başladığımız 10 Kasım’a kadar sürecek olan toprak canlandırma, fidan dikimi, çevre temizliği, okul yenileme ve biyoçeşitliliğe destek gibi her biri ulvi amaca hizmet eden birçok faaliyete imza atıyoruz. Cumhuriyetimizi sevinç ve coşku içinde çalışarak kutluyoruz” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM İSTİYORUZ”

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu da yaptığı açıklamada, “Sabancı Holding’in cumhuriyetimizin 98’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında başlattığı Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nde CarrefourSA olarak yer almaktan gurur duyuyoruz. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği vb. konulardan ötürü başta ülkemiz olmak üzere üzerinde yaşadığımız gezegen, hepimizin sorumluluğunda. Bu bilinçle CarrefourSA olarak sürdürülebilir bir yaşam istiyoruz, doğa ve çevre için doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerinden biri olan Büyükada’da bir temizlik gerçekleştirerek bir nebze olsun çevreye katkımız oluyor. Çevre için doğrusunu yaparken bir yandan da Cumhuriyetimizin 98’inci kuruluş yıldönümünü her zamankinden çok daha farklı bir şekilde, çalışarak kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

"DOĞRUSU SIFIR ATIK" İLE 115 MARKETE BELGE

Çevresel ve toplumsal duyarlılıkla yola çıkarak birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Kartallıoğlu, “Doğrusu Sıfır Atık” vizyonu çerçevesinde tüm marketleri için “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” başvurusu yaptıklarını ve bugün için 115 markete sıfır atık belgesi aldıklarını söyledi.

Yaptıkları proje ve uygulamalarla ilgili de bilgi veren Kartallıoğlu, şöyle konuştu:

“Marketlerimizdeki atık değeri taşıyan kâğıt, metal, plastik, bitkisel yağ, pil vb. ürünleri ayrıştırarak toplayıp lisanslı geri dönüşüm firmalarına iletiyor, bunun yanı sıra geçen sene yaklaşık 14 ton atık yağ toplayıp biodizele dönüştürülmesini sağladı. Taze sebze – meyve reyonlarında geri dönüştürülmüş kâğıtlardan üretilen, meyve ve sebze ile temasa uygun, doğa dostu ve yerli üretim viyol tabaklar kullanarak 7,6 ton plastiğin atık olmasını engelleyerek, ‘Kendi Kabınla Alışveriş’ uygulaması başlattık. Geçen sene ilk kez Carbon Disclosure Project (CDP) bünyesinde iklim değişikliği ve su konularında raporlama yaparak bu konudaki farkındalığımızı ve taahhütlerimizi ispatladık. Tüm bu çalışmalarla geçen sene bin 46 ton sera gazı salımını, 534 ton atık oluşumunu ve 19 bin metreküp su tüketimini engellemiş olduk.”