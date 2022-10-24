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BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Hasan AkgÃ¼n, Strasbourg'a gitti

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Hasan AkgÃ¼n, Avrupa Konseyi Yerel ve BÃ¶lgesel YÃ¶netimler Kongresi iÃ§in Fransaâ€™nÄ±n Strasbourg kentine gitti. Kongrenin 25-27 Ekim tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenecek olan 43. Genel Kuruluâ€™nda, Rusyaâ€™nÄ±n Ukrayna'ya karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ savaÅŸ, BelÃ§ika, Danimarka, Ã‡ek Cumhuriyeti ve Ä°sveÃ§'te yerel ve bÃ¶lgesel demokrasi, insan haklarÄ± ve Ã§evre, kadÄ±n ve Ã§ocuk mÃ¼lteciler konularÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lacak.

24 Ekim 2022 Pazartesi 10:23
BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Hasan AkgÃ¼n, Strasbourg'a gitti

Avrupa Konseyi Yerel ve BÃ¶lgesel YÃ¶netimler Kongresiâ€™nin 43â€™Ã¼ncÃ¼ oturumu 25-27 Ekim tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek. Rusyaâ€™nÄ±n Ukraynaâ€™da sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ savaÅŸÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± 25 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Ukrayna CumhurbaÅŸkanÄ± Volodymir Zelensky, Topluluklar ve BÃ¶lgeler KalkÄ±nma BakanÄ± Oleksiy Chernyshov ve Kiev Belediye BaÅŸkanÄ± Vitali Klitschkoâ€™nun kongre Ã¼yelerine hitap ederek Ã¼lkelerindeki son durum hakkÄ±nda bilgi vermesi bekleniyor.

YEREL SEÃ‡Ä°MLERE YÃ–NELÄ°K GÃ–ZLEMCÄ° RAPORLARI GÃœNDEME GELECEK

43â€™Ã¼ncÃ¼ genel kurulun gÃ¼ndemindeki bir diÄŸer konu BelÃ§ika, Ã‡ek Cumhuriyeti, Danimarka ve Ä°sveÃ§'te Avrupa Yerel ve Ã–zyÃ¶netim ÅžartÄ±â€™nÄ±n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin raporlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Kongre Ã¼yeleri, Belgrad ve SÄ±rbistanâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Arnavutlukâ€™taki bazÄ± belediyelerindeki son yerel seÃ§imlere iliÅŸkin gÃ¶zlemci raporlarÄ± ve Hollandaâ€™daki yerel seÃ§imlerin gÃ¶zlemine iliÅŸkin rapor gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. AyrÄ±ca Venedik Komisyonu ve Demokratik SeÃ§imler Konseyi tarafÄ±ndan kabul edilen revize edilmiÅŸ referandum iyi uygulama kurallarÄ±nÄ± onaylayan taslak ele alÄ±nacak.

GENEL SEKRETERLER SEÃ‡Ä°MÄ° YAPILACAK

Kongreâ€™de, Avrupa Yerel Ã–zyÃ¶netim ÅžartÄ±'nÄ±n Ã§evresel aÃ§Ä±dan okunmasÄ±nÄ± teÅŸvik etmek ve yerel yÃ¶netimi Ã§evresel zorluklara uyarlamak iÃ§in â€˜Temel bir Ã§evre hakkÄ±: yerel ve bÃ¶lgesel yÃ¶netimlerin meselesiâ€™ konulu bir rapor tartÄ±ÅŸÄ±lacak. Ãœyeler ayrÄ±ca bÃ¶lgesel kimlikler, nefret sÃ¶ylemi ve yalan haberlerin yerel ve bÃ¶lgesel seÃ§ilmiÅŸ temsilcilerin Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± Ã¼zerindeki etkisi, insan haklarÄ± temelli bir yÃ¶netiÅŸim yaklaÅŸÄ±mÄ± iÃ§in akÄ±llÄ± ÅŸehirler ve bÃ¶lgeler ile ilgili raporlarÄ± tartÄ±ÅŸacak. â€˜Siyaseti GenÃ§leÅŸtirâ€™ giriÅŸimi kapsamÄ±nda genÃ§lik delegelerinin de yer alacaÄŸÄ± 43â€™Ã¼ncÃ¼ genel kurulun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumunda, Avrupa Konseyi Yerel ve BÃ¶lgesel YÃ¶netimler Kongresi Ã¼yeleri yeni genel sekreterlerini beÅŸ yÄ±llÄ±k bir sÃ¼re iÃ§in seÃ§ecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Yerel Ve BÃ¶lgesel YÃ¶netimler KongresiBÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ±Dr. Hasan AkgÃ¼nStrasbourgBÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece
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