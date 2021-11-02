Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,536.32
ALTIN
550.59
DOLAR
9.55
STERLİN
13.04
EURO
11.09
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alıyor
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü...
Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı alıyor
Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim...

Büyükçekmece'de 200 bin liralık hurda otomobil parçası çaldılar

BÜYÜKÇEKMECE'de bir hurda deposundan yaklaşık 200 bin lira  değerinde hurda otomobil parçalarının çalınması olayına ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yapılan incelemede çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları olduğu belirlenirken 2 şüpheli 'açıktan hırsızlık' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Kasım 2021 Salı 09:51
0 Okunma
Büyükçekmece'de 200 bin liralık hurda otomobil parçası çaldılar

Olay, Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi 2. Otoban Caddesi üzerindeki bir hurda deposundan 6 Ekim tarihinde gerçekleşti. Depodan 200 bin lira değerinde hurda otomobil parçalarının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, güvenlik kamerası ve saha çalışmaları neticesinde yol kameralarından plakası tespit edilen ticari bir araç ile iki kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin H.K. ve T.K. olduğunu tespit eden ekipler, Esenyurt'ta olayda kullanılan araçla birlikte yakalandı. Şüpheliler hakkında yapılan incelemede çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları olduğu belirlenirken 2 şüpheli 'açıktan hırsızlık' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceOtomobilHırsızHırsızlıkHurda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza 
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza 
Bahçelievler'de usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara ceza
Bahçelievler'de usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara ceza
Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın
Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans