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BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de inÅŸaat kazÄ±sÄ±nda iskeletler bulundu

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 15:25
BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de inÅŸaat kazÄ±sÄ±nda iskeletler bulundu

Ä°STANBUL - BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'deÂ inÅŸaat alanÄ±nda yapÄ±lan kazÄ±da 4 kiÅŸiye ait iskelet bulundu. Ä°skeletlerin yanlarÄ±nda 1900'lÃ¼ yÄ±llara ait olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len metal paralar da bulunurken kazÄ± yapÄ±lan alanÄ±n eski mezarlÄ±k olabileceÄŸi belirtildi

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece KaraaÄŸaÃ§ Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inÅŸaat ÅŸantiye alanÄ±nda dÃ¼n kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 2 kiÅŸiye ait iskelet bulundu. BugÃ¼n devam edilen kazÄ±larda da 2 kiÅŸiye ait iskelet parÃ§alarÄ±yla yanlarÄ±nda 1900'lÃ¼ yÄ±llara ait olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len metal paralar bulundu. Kemik parÃ§alarÄ± ile metal paralar muhafaza altÄ±na alÄ±nÄ±rken, kazÄ± yapÄ±lan alanÄ±n eski mezarlÄ±k olabileceÄŸi belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmeceIskeletInÅŸaat KazÄ±sÄ±
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