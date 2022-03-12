Büyükçekmece’de kaçak içki baskını

Polis, Kamiloba Mahallesi Kamilbey Caddesi'nde bulunan evde, kaçak içki ve sigara imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 9 Mart Çarşamba günü ihbarın yapıldığı eve baskın düzenledi. Baskında, adreste bulunan S.A. (49) ve E.Z.K. (53) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 2 otomatik sigara sarma makinesi, 5 koli halinde 50 bin adet makaron, 2 bin 300 sigara kutusu, 13 kilogram paketli tütün, 20 litre metil alkol, litrelerce dolduurlmuş sahte içki, 3 şişe anason aroması, 5 şişe üzüm aroması ele geçirildi. 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Baskın anı kameraya yansıdı.