Büyükçekmeceli kadınlar 38’inci Edirne Ramazan Gezisi’nde buluştu

İSTANBUL- Tarihi ve kültürel varlıkları ile öne çıkan Serhat Şehri Edirne bir kez daha Büyükçekmeceli kadınları ağırladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşen “Edirne Ramazan Gezisi”nde tarihi mekanlar, ibadethaneler ve müzeler gezildi. Başkan Akgün ve beraberindeki belediye meclis üyeleri Ahmet Şahin, Kerem Ereke, Murat Erçağ ve Fatih Çınar eşlik etti.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi ile Edirne'nin kardeş şehir olduğunu belirterek, “Büyükçekmece Belediyesi ile Edirne kardeş şehir ikisinin de has köprüleri var. Köprüler insanları birleştirir ama esas bizim turumuz kültür turudur. 38 yıl boyunca her yıl en az bin 500 ile 3 bin arası kadınlarımız ile Edirne'yi gezer, tarihi ve doğal alanları anlatılır, şehitliklerde dualar edilir. Bu yıl Selimiye bakımda olduğu için artık orada yapamayacağız, Eski Camide ibadetlerini yapacaklar. İftardan sonra alışverişlerini de yapılır. Büyükçekmece açısından Edirne’nin farklı bir yeri vardır” dedi.



“Edirne Ramazan Gezisi” çerçevesinde binlerce Büyükçekmeceli kadın, Edirne'de Meriç Nehri kıyısında oruçlarını açtı. Düzenlenen iftar yemeği, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da katılımıyla gerçekleşti.





İftar yemeğinde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 38'inci Edirne'de olduklarını belirterek, “Çok şükür yine buradayız. Gelip de gelmeyenler, ahirette göç edenlere rahmet diliyorum. Edirne ve Büyükçekmece sanki aynı şehrin insanları haline geldi. Kültür başkenti Edirne'de buluştuğumuz andan itibaren bizleri yalnız bırakmayan Recep Gürkan Başkan ve eşi Esra Gürkan kardeşime çok teşekkür ediyorum” dedi.





Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Büyükçekmece ailesinin fertleri hanımefendiler, beyefendiler Bursa'nın oğlu, İstanbul'un babası serhat şehri Edirne'ye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben belediye başkanı olarak 9 yıldır sevgili Hasan Akgün abimin vesilesiyle sizlerle, Büyükçekmeceliler ile beraber oluyorum. İnşallah bu birliğimiz ve beraberliğimiz sonsuza kadar daim olur. Bu ülke gerçekten doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vazgeçilemeyecek bir ülke, terk edilemeyecek bir ülkedir. Bu ülke kahramanların ve yiğit insanların ülkesidir” diye konuştu.

HABER: ERCAN AYDIN