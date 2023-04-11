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Büyükçekmece’yi temsil eden Ekin Ereke şampiyon oldu

Tralleis Aydın MTB Cup XCO Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası’nda Büyükçekmece’yi temsil eden Ekin Ereke şampiyon oldu. Tralleis Aydın MTB Cup XCO Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası’nda 19 kategoride toplam 295 sporcu kıyasıya mücadele etti.

11 Nisan 2023 Salı 11:19
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Büyükçekmece’yi temsil eden Ekin Ereke şampiyon oldu

İSTANBUL - Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Tralleis Aydın MTB Cup XCO Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası 9 Nisan saat 09.30’daki U15 Erkek -Bayan ve U17 Erkek - Bayan yarışlarıyla start aldı. 2,5 kilometrelik kısa parkur ve 4,7 kilometrelik uzun parkurlarda Büyükçekmece’yi temsil eden Ekin Ereke, Deniz Yenice ve Ali Yağız Şahin var gücüyle mücadele etti. Tarihi Tralleis Antik Kenti’nin de içinde bulunduğu parkurda şampiyonluk için pedal çeviren Büyükçekmece Belediyesi’nin Milli Sporcusu Ekin Ereke 1'inci olarak şampiyonluk kürsüsünde madalyasını aldı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ekin Ereke
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