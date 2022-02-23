Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
841.40
DOLAR
13.80
STERLİN
18.78
EURO
15.66
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Niğde İli Aktaş Belediye...
Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanı...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli...
Flaş Haber
Putin: Diyaloğa hazırız
Kapat

Çağrı merkezi dolandırıcılarına operasyon; 4 gözaltı

İSTANBUL'da, çağrı merkezi kurarak ürün satma vaadiyle insanları dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, baskın anı kameraya yansıdı. Şüphelilerin polise karşı pitbull köpeğiyle önlem aldıkları görüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Şubat 2022 Çarşamba 11:03
Çağrı merkezi dolandırıcılarına operasyon; 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, çağrı merkezi kurarak çeşitli internet siteleri üzerinden hayali ürün sattığını ve yine internet üzerinden jigolo olmak vaadiyle insanları dolandırdığını tespit etti. Esenyurt'ta kurulan çağrı merkezinde birçok kadının çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde 4 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin, çağrı merkezi olarak kullandıkları belirlenen Beylikdüzü'ndeki adrese dün operasyon düzenlendi. Baskında; 15 cep telefonu, 15 sim kart, 9 laptop, 3 hard disk, tablet, para sayma makinesi, ruhsatsız tabanca, 43 fişek, 18 bin 500 lira para ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, baskında şüphelilerin polise karşı pitbullu önlem aldığı görüldü. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çağrı MerkeziDolandırıcıOperasyonSiber Suç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesi henüz sonlanmadı”
“Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesi henüz sonlanmadı”
Turistlerle taksici arasında otoyol ücreti tartışması
Turistlerle taksici arasında otoyol ücreti tartışması
Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans