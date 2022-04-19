Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.524,64
ALTIN
932,55
DOLAR
14,66
STERLİN
19,12
EURO
15,85
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Davulga Belediyesinden İş Makineleri Operatörü alacak
Davulga Belediyesinden İş Makineleri...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4...
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli...

'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Nisan 2022 Salı 12:27
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'

İSTANBUL - Son yıllarda balık ölümleri ve suyunun renginin zaman zaman değişmesiyle gündeme gelen Küçükçekmece Gölü'nün biyolojik yöntemle kurtarılabilmesi için proje hazırlandı. Proje kapsamında, gölün çeşitli yerlerinden ve su kaynakları giriş noktalarından alınan su ve çamur örneklerine 'Yararlı' olarak nitelendirilen bakteriler bırakılarak nasıl tepki alınacağı araştırılacak.

Avcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ile Kent Kültür Kalkınma Derneği tarafından Küçükçekmece Gölü için hazırlanan proje ve laboratuvar kamuoyuna tanıtıldı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ile Sağlık Dairesi yöneticilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de katıldığı toplantıda proje ile ilgili bilgiyi Su bilimleri Mühendisi Aslan Kılıç verdi. Avcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'nde görevli Kılıç, Küçükçekmece Gölü'nün 1950-60'lı yıllarda insanların balık tutup avlandığı, su sporlarını yaptığı, yüzdüğü bir lagün olduğunu, çevresindeki yapılaşma ve sanayi atıklarının bırakılmasından dolayı çok kirlendiğini söyledi. Aslan Kılıç, şöyle dedi:

"Küçükçekmece Lagünü'nün dibinde inanılmaz derece ağır metaller, organik kirleticiler, azot ve fosfor birikimi meydana geldi. Son dönemde artık göl bunları taşıyamaz hale geldi. Alg çoğalması ile balık ölümleri görülmekte. Küçükçekmece lagünü, sıradan bir göl değil. Sit alanı içerisinde yer aldığı için dip çamurunu kepçe makine veya başka türlü temizleme imkanımız yok. Biyolojik temizleme yöntemini kullanmamız gerekiyor. İnsanlar tarafından kullanılan organik yapıya sahip, dünyanın birçok yerinde kullanılmış olan probiyotik (sindirim sisteminiz için faydalı olan mikroorganizma) bakretiler ve etkin mikroorganizmalar kullanılarak dip çamurunun azaltılması askıdaki maddelerin yok edilmesi ve karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementleri olarak bilinen  ametallerin indirgenmesi şeklinde bir çalışma yaptık. Bilim ışığında ve hocalarımızın, üniversitelerimizin, kurumlarımızın göstermiş olduğu yolda bunu yapmak istiyoruz. Dünyada bunun birçok örneği var ama Küçükçekmece gibi özel bir alanda uygulaması yok."

Proje ile Küçükçekmece'de çeşitli noktalardan göl suyu ve çamurunu alarak bu probiyotiklerin arasındaki etkileşimin izlenmesi, 15 günlük gözlemler ardından modellemenin genişletilmesi hedeflendi. İkinci aşamada Küçükçekmece Gölü'nü besleyen derelerden su girişi olan noktaların yanı sıra gölün deniz ile birleştiği noktalardan dip çamurları ve su örnekleri alıp bu probiyotik ve etkin mikroorganizmaların etkileşim ve sonuçları değerlendirilecek. Sonuçlara göre yapılacak çalışmanın kapsamı belirlenecek.

Su bilimleri Mühendisi Aslan Kılıç, Küçükçekmece'nin temizlenmesinde insan sağlığı için yararlı olan ve insan vücudunda da yer alan probiyotiklerden yararlanmayı hedeflerken, temizlik için hiçbir kimyasal veya başka bir materyal kullanmayacaklarını vurguladı. Kılıç, "Göl dibinden çamur temizlemeyeceğiz. Eko sistemi bozacak bir şey yapmayacağız. Göl için yararlı bakterileri belirleyecek kirleticileri ve tuzları yok etmelerini hedefliyoruz. Bu çalışma için yaklaşık 2 yıl gibi süreyi öngörüyoruz 14 gün içerisinde fiziksel değerler alınacak. Projemizde elde edilecek sonuçlara göre Küçükçekmece Lagünü'nün kendini temizlemesi ve normal hale gelmesi 2 yılı bulacaktır. Hangi bakterilerin alınıp hangilerinin çıkarılacağı laboratuvar çalışmaları ile belirlenecektir" diye ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece GölüBakterili Kurtarma Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu
Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu
Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı 
Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans