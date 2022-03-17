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Çanakkale Zaferi konserle anıldı

BİRİNCİ Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olarak adlandırılabilecek, tarihin en çetin savaşlarından olan Çanakkale Savaşları'nın 107'nci yılı kapsamında Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri düzenlendi. Konserde seslendirilen '57'nci Alay Gelibolu Senfonisi'nin bestecisi Can Atilla, 57'nci Alay'ın sancağını açarak, "Bu bir dünya senfonisidir. Bu senfoni, dünya durdukça çalacak" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mart 2022 Perşembe 09:58
Çanakkale Zaferi konserle anıldı

Dünyanın en önemli muharebeleri arasında yer alan Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı nedeniyle, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 'Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri' gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının organize ettiği konserde, şef Burak Tüzün yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Can Atilla'nın bestelediği 57'nci Alay Gelibolu Senfonisi'ni seslendirdi. Tarih boyunca vatanı için kan dökmüş tüm Mehmetçikler anısına bir ağıt niteliği taşıyan 4 bölümlük senfonide solist soprano Hülya Kazan da sahne aldı.

Konser sonunda Çanakkale Zaferi hakkında konuşma yapan Can Atilla, 57'nci Alay Gelibolu Senfonisi'nin dünya senfonisi olduğunu ifade ederek, "Bu senfoni dünya durdukça çalacak" dedi. Atilla, konuşmasının sonunda 57'nci Alay sancağını açarken, salondan büyük alkış aldı.

Konsere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yazar, gazeteci ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Savaşlarının 107nci YılıAkmKonserAnma
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