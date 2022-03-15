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Çekmeköy'de araç alev topuna döndü

ÇEKMEKÖY, Şile Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir aracın motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Mart 2022 Salı 10:24
Çekmeköy'de araç alev topuna döndü

Şile Otoyolu Şile istikametinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında saat 00.00'da yangın çıktı. Dumanları fark eden araç sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yanan araç söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Şile Otoyolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Aracın yanma anı bir vatandaşın cep telefonu görüntüsü kamerasına yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇekmeköyŞile OtoyoluOtomobilAraçYangın
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