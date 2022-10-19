Ã‡ekmekÃ¶y-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattÄ±nda ray kaynatma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±

Ä°STANBUL - Anadolu yakasÄ±ndaki 3 ilÃ§eden geÃ§ecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Ã‡ekmekÃ¶y-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattÄ±ndaki ray kaynatma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, Sancaktepe-Ã‡ekmekÃ¶y arasÄ±ndaki ilk etabÄ±n 2023'te, Sultanbeyli etabÄ±nÄ±n ise 2024'Ã¼n son Ã§eyreÄŸinde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



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"2023'TE SANCAKTEPE BÃ–LGESÄ°NÄ° Ã‡EKMEKÃ–Y'E BAÄžLAMAK Ä°STÄ°YORUZ"Â



Sancaktepe Meclis Ä°stasyonu'ndaki ilk raylarÄ± ÅŸantiye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile birlikte kaynatan Ä°mamoÄŸlu aÃ§Ä±klamalarda bulundu.



Ä°mamoÄŸlu, â€œÃ‡ekmekÃ¶y-Sancaktepe-Sultanbeyli hattÄ±mÄ±zda yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisindeyiz. Bu hattÄ± yÃ¼zde 3-4 seviyelerinde devraldÄ±k. Bir kÄ±sÄ±m ÅŸantiye kurulumlarÄ±, bazÄ± ÅŸaft Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve bir kÄ±sÄ±m tÃ¼nel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± vardÄ±. Hatta bunlar, ne yazÄ±k ki durdurulmuÅŸtu. Åžunu da ifade edelim: Burada bir avans Ã¶demesi olmamasÄ±na raÄŸmen yola Ã§Ä±kÄ±lmÄ±ÅŸ bir hattÄ± burasÄ±. Ä°yi niyetle yola Ã§Ä±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ama tabii geldiÄŸimizde iÅŸin durmuÅŸ olduÄŸunu ve bir kaynaÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettik ve hÄ±zlÄ±ca 'Burada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nasÄ±l baÅŸlatÄ±rÄ±z' diye yola Ã§Ä±ktÄ±k. Deutsche Bank'tan elde ettiÄŸimiz bir kredi imkanÄ±yla beraber, sonrasÄ±nda bir bono tahvil ihracÄ±yla beraber, Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ aÃ§tÄ±k. Åžu an gelinen seviye muhteÅŸem. Ã‡Ã¼nkÃ¼, ortada 2,5 yÄ±lÄ± biraz aÅŸan bir emek sÃ¼reci var. Ve bu emek sÃ¼recinde yÃ¼zde 65'lik seviyeye geldiÄŸimiz ilk bÃ¶lÃ¼m var. Bu ilk bÃ¶lÃ¼mle ilgili hedefimiz, 2023'Ã¼n AÄŸustos-EylÃ¼l'Ã¼nde Sancaktepe bÃ¶lgesini inÅŸallah Ã‡ekmekÃ¶y'e baÄŸlamak istiyoruz. Tabii hemen 2024'te de son Ã§eyreÄŸine belki kalmadan, Sultanbeyli'yi de bu hatta baÄŸlayacak ÅŸekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



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"500-600 MÄ°LYON LÄ°RAYI GEÃ‡EN MALÄ°YETLERÄ° BULAN RAKAMLAR"



â€œÅžurada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸu hattÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 kilometresi bile bÃ¼yÃ¼k rakamlar" Â diyen Ekrem Ä°mamoÄŸlu, "Telaffuzu bile zor rakamlar. 500-600 milyon lirayÄ± geÃ§en maliyetleri bulan rakamlar. Ne yazÄ±k ki bÃ¶yle maliyetlerle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸler, bu tÃ¼r maliyetlerin de finansman modeli bellidir. KeÅŸke her ÅŸeyi direkt kasamÄ±zdan yapabilsek. Ama makul vadelerde borÃ§lanarak, ÅŸehrin bugÃ¼nÃ¼nÃ¼ de kurtararak, geleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k mali dÃ¼zenlemesiyle kentin yaÅŸatÄ±lacaÄŸÄ± ve elde edeceÄŸi kalitesiyle karÅŸÄ±layabileceÄŸi bir Ã¶deme takvimini ÅŸehrin Ã¶nÃ¼ne koymaktÄ±r ki, bu da 10-12 yÄ±l gibi vadelerde borÃ§lanabildiÄŸimiz Ã¶lÃ§Ã¼de, bunlarÄ±n ÅŸehirler aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok kÄ±ymetli olduÄŸunu biliyoruz. Zira ÅŸehrimizde 2030 ve 2050 vizyonuyla beraber belirlediÄŸimiz gelecek hedefi, bu kentin 800-850 kilometre raylÄ± sisteme ulaÅŸmak zorunda olduÄŸu gerÃ§eÄŸidir" diye konuÅŸtu.



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"BU TÃœNELÄ°N UCUNDAKÄ° IÅžIÄžIN GÃ–RÃœNMESÄ° ANLAMINA GELÄ°YOR"Â



Hatla birlikte Sultanbeylilileri 55 dakikada Taksim'e ulaÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflediklerini belirten Ä°mamoÄŸlu, â€œBunu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takdirde, bu kentte kaliteli yaÅŸam mÃ¼mkÃ¼n. Bu yÃ¶nÃ¼yle tam gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle, tam inancÄ±mÄ±zla yola devam ediyoruz. Bu hattÄ±mÄ±zda, ilave bir finans kaynaÄŸÄ±mÄ±zla ilgili sÃ¼recimiz devam ediyor. Meclis onayÄ±mÄ±zÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir karardÄ±. Åžu anda da yine merkezi idarede sÃ¼reÃ§lerini takip ediyoruz. Umuyorum ki hem oradaki sÃ¼reÃ§leri hem de kaynak bulma konusundaki kabiliyetlerimizi, memleketimiz ve ÅŸehrimiz adÄ±na ortak kabiliyetlerimizi geliÅŸtirerek, bu hattÄ± da en doÄŸudaki ilÃ§emizi, Sultanbeyli'yi, Sultanbeyli halkÄ±nÄ±, Sancaktepeli hemÅŸehrilerimizi, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bir an Ã¶nce kentin her noktasÄ±na toplu taÅŸÄ±manÄ±n en gÃ¼zeli, en ideali olan raylÄ± sistemle buluÅŸturabilmek. BugÃ¼n yaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÄ±vÄ±lcÄ±m, bu tÃ¼nelin ucundaki Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶rÃ¼nmesi anlamÄ±na geliyor. CoÅŸkulu bir ÅŸekilde, 2023'te ve 2024'te hem Sancaktepeli hem Sultanbeylili hemÅŸehrilerimizi mutlu edeceÄŸimiz gÃ¼nlerde ve bu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z tÃ¼nelde, bu sefer trenimizle beraber giderek, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmak ve birbirimizi kutlamak istiyoruz. Bu yolculukta hem yol arkadaÅŸlarÄ±ma hem yÃ¼klenicimize hem bÃ¼tÃ¼n emeÄŸi geÃ§en herkese, geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne ve yarÄ±nlara yÃ¼rekten teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Engelsiz bir sÃ¼reÃ§le, bu zaman dilimini baÅŸarÄ±yla sonuca ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±mÄ±zdan da hiÃ§ kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.



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TEK YÃ–NDE SAATTE 64 BÄ°N 800 YOLCU TAÅžINACAK



Kentin Anadolu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki karayolu trafiÄŸini rahatlatmasÄ± beklenen ve iki yaka arasÄ±ndaki araÃ§ geÃ§iÅŸlerini dÃ¼ÅŸÃ¼receÄŸi Ã¶n gÃ¶rÃ¼len hat, 8 istasyondan oluÅŸacak. 10,9 kilometrelik hattaki yolculuk sÃ¼resi, 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yÃ¶nde 64 bin 800 yolcu taÅŸÄ±nacak. Hat; Ã‡ekmekÃ¶y, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilÃ§elerinden geÃ§ecek. ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye-Ã‡ekmekÃ¶y Metro HattÄ±'nÄ±n devamÄ± niteliÄŸinde olan yeni hat hizmete aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda, hazÄ±r durumdaki Marmaray ve MetrobÃ¼s hatlarÄ±, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-KurtkÃ¶y HÄ±zlÄ± Tren ve YenidoÄŸan-Ä°mes-Soyak YeniÅŸehir Metro hatlarÄ± ile yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndaki Hastane-TaÅŸdelen-YenidoÄŸan Metro HattÄ±, Dudullu-BostancÄ± Metro HattÄ± ve Ãœmraniye-AtaÅŸehir-GÃ¶ztepe Metro HattÄ± ile entegre olacak.Â