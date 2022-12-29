Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çocuklara yılbaşı sürprizi

İSTANBUL - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavileri devam eden çocuklara hazırlanan yılbaşı kutlaması renkli anlara sahne oldu. Gönüllü tıp fakültesi öğrencileri tarafından Çocuk Hastalıkları Kliniği’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara hediyeler dağıtıldı.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Kliniği’nde tedavileri devam eden hasta çocuklar için dün sürpriz bir yılbaşı kutlaması yapıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden, gönüllü öğrenciler haftalar öncesinden hazırlık yaptı. Hastanenin çocuk servisinde bulunan koridora yapay çam ağacı kuruldu; servis yılbaşı süsleri ve balonlarla donatıldı, her biri yaş ve cinsiyete göre özel olarak hazırlanmış hediyeler de alana getirildi. Hazırlıklar sonrasında; çocuklar kutlamanın gerçekleşeceği koridora davet edildi, sürpriz kutlama karşısında çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Noel baba kostümlü öğrenci, çocukların ilgi odağı olurken masal ve çizgi film karakterlerinin kostümlerine bürünmüş gönüllüler de çocuklarla birlikte oyunlar oynadı. Kutlama sırasında gönüllü öğrenciler, odalarından çıkamayan hastaları da ziyaret ederek hediyelerini verdi.





"YÜZLERİNDEKİ KÜÇÜK BİR TEBESSÜM BİLE BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ"



Etkinlik hakkında bilgi veren, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Burası Cerrahpaşa Çocuk Kliniği’nin yataklı servislerinin olduğu bölüm, 101 tane yatağımız var. Özellikle de bu bölümde daha çok kronik hastalıkları olan çocuklar kalıyor, uzun süredir serviste yatan çocuklar var. Bugün burada yılbaşı kutlaması için öğrenci arkadaşlarımızla beraberiz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurduğu 'Gönüllü Hekimler Kulübü' ile birlikteyiz. Arkadaşlarımız sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyorlar. Sadece yılbaşında değil bizler dini, resmi bayramlar gibi önemli günlerde de etkinlikler düzenliyoruz. Burada yatan çocuklar için bir farklılık bir farkındalık yaratmak, onların burada geçirdikleri sıkıntılı günlere bir nebze olsun bir ferahlama getirmek için böyle etkinlikler düzenleriz. Bugün de onlardan bir tanesindeyiz. Sağ olsunlar öğrenci arkadaşlarımız birtakım hediyeler getirmişler, çocukların yılbaşının güzel geçmesini amaçlıyorlar. Çocuklar bizim geleceğimiz her şeyimiz. Onları biz hep sıkıntılı günlerinde görüyoruz maalesef ama tabi ki çocukların iyileşme sürecini, iyileştiklerini görmek çok ayrı bir mutluluk. Onların yüzlerindeki küçük bir tebessüm bile bizler için çok değerli" dedi.





"SINAVDAN ÇIKIP BURAYA GELDİM"



Kutlamada Noel Baba kostümü giyen tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Emin, "Aslında temel amacımız her zamanki gibi çocukları mutlu etmek, bir nebze olsun hastane ortamından onları uzaklaştırmak. Bu etkinliklerimiz de yılbaşına özgü değil, her zaman düzenlemeye çalışıyoruz. Geliyoruz, onlarla oyunlar oynuyoruz, eğleniyoruz. Ben şuanda sınavdan çıkıp buraya geldim ama çocuklarla olmak o kadar stresinizi azaltıyor ki hem onlar mutlu oluyor, hem biz mutlu oluyoruz. Çocuklar beni noel baba kostümüyle görünce çok şaşırdılar, el salladılar. Onların mutluluğu tabi ki bizim de mutluluğumuz" dedi.





ÇOCUKLARIN GÖSTERDİĞİ SEVGİ GERÇEK BİR PRENSES GİBİ HİSSETTİRDİ



Gönüllü öğrencilerden Asya Asude Yıldırım da hislerini, "Çocukların yanında ilk defa kostüm giydiğim zaman, hiçbir sebep yokken bana sarılmaları, mutlu olmaları beni de çok mutlu etti. Bunu farkettim ve bu yüzden çocuklarla ilgili her etkinlikte kostüm giyiyorum. Bugün de onlar için 'Pamuk Prenses' oldum. Kendimi gerçekten prenses gibi hissettim fakat kostümden değil çocukların beni hiç tanımamalarına rağmen bana sevgi göstermelerinden" diye konuştu.





"HASTANEDE İLK DEFA BÖYLE MUTLU OLDU"



SMA tip-1 hastası Hira (6)’nın annesi Özlem Eski "Enfeksiyon nedeniyle bir haftadır burada yatıyoruz, kızım bugünden dolayı çok mutlu oldu. İlk defa hastane böyle mutlu olduğunu söylüyor" dedi. Vücut enfeksiyonundan dolayı serviste tedavi gören İbrahim Şimşek (13) ’in annesi Mehtap Şimşek ise, "Burada üç haftadan beri yatıyoruz. Tabi biraz sıkılmaya başladı ama burayı böyle görünce sıkıntısı geçti. Oğlum mutlu olduğu için ben de çok mutlu oldum" dedi. Hediyelerin dağıtılmasının ardından etkinlik sona erdi.