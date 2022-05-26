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Çin Başkonsolosluğu önünde eylem

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Mayıs 2022 Perşembe 13:46
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem

İSTANBUL - Sarıyer'de bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık bir gurup, Çin Hükümeti’nin Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları protesto etti.

Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği  üyeleri Sarıyer'de bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplandı. Gruptakiler Çin Hükümeti’nin Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları sloganlar atarak protesto etti. Polis herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Toplanan kalabalık, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel sekreteri Nurettin İzbasar’ın okuduğu basın açıklamasının ardından olaysız bir şeklide dağıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çin Başkonsolosluğu önünde Eylem
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