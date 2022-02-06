Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,943.81
ALTIN
788.83
DOLAR
13.57
STERLİN
18.37
EURO
15.55
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Ufuk Üniversitesi 10 Öğretim...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alıyor
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşımlara soruşturma: 1 gözaltı 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada yapılan suç içerikli paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Şubat 2022 Pazar 11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşımlara soruşturma: 1 gözaltı 

Soruşturma kapsamında Pınar Ö. adlı kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın  ardından sosyal medyadaki bazı paylaşımların hakaret içerikli olduğunun görülmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Soruşturma kapsamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Pınar Ö. adlı kişi Bağcılar'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "05 Şubat 2022 günü, Sosyal paylaşım sitelerinde  Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcı ile yapılan görüşmede şahsın gözaltına alınması, ifadesinin akabinde savcılık makamında hazır edilmesi talimatları alınmıştır. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahsın Bağcılar/Güneşlide bulunan ikamet adresine gidilmiş ve şüpheli şahıs ikamet adresinden yakalanarak gözaltına alındı" denildi. 

Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı'mıza beddua eden kendini bilmezleri kınıyorum

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum" dedi.

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, medeniyet değerlerinden ve asgari insani vasıflardan birinin de hastayı ziyaret ve hastaya dua etmek olduğunu belirtti. Bozdağ, paylaşımında "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve muhterem hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 06.02.2022 11:27
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanCovid19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da 1'i kadın 4 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı
İstanbul'da 1'i kadın 4 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı
Jandarmadan Sevgililer Günü öncesi sahte saat operasyonu
Jandarmadan Sevgililer Günü öncesi sahte saat operasyonu
Bahçelievler'de yangın: Mahsur kalan 14 kişiyi itfaiye kurtardı
Bahçelievler'de yangın: Mahsur kalan 14 kişiyi itfaiye kurtardı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans