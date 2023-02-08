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Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor

TSK'ye ait uçak ile Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla kente getirilen 228 depremzede tedavi altına alındı.

08 Şubat 2023 Çarşamba 11:42
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor

İSTANBUL - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 228 kişinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan 228 depremzede, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilip tedavi altına alındı.

Yaralıların 39'u Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 19'u Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, 18'i Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 17'si Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14'ü Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11'i Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Onar yaralının Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde, 9 yaralının Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 8 yaralının Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde 7, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesinde beşer, Beykoz Devlet Hastanesi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, Özel Acıbadem Taksim Hastanesi ile Özel Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde de üçer depremzede tedavi görüyor.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi, Tuzla Devlet Hastanesi, Başakşehir Devlet Hastanesi, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesi, Özel Medicana Ataşehir Hastanesi, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Özel Memorial Bahçelievler Hastanesi, Biruni Üniversitesi SUAM ile Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ikişer, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi, Özel Acıbadem Maslak Hastanesi, Özel Acıbadem Fulya Hastanesi'nde birer hastanın tedavisine devam ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deprem BölgesiYaralılarTedaviIstanbul
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