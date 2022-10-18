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Deprem gibi... SokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ler

Ã‡EKMEKÃ–Y'de Ã¶zel bir ÅŸirkete ait taÅŸ ocaÄŸÄ±nda patlatÄ±lan dinamit evlere zarar verdi. Ã‡atlaklar oluÅŸan evlerde oturanlar sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼lÃ¼rken yetkililerden yardÄ±m istedi.

18 Ekim 2022 SalÄ± 12:02
Deprem gibi... SokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ler

Ã‡ekmekÃ¶y, HÃ¼seyinli Mahallesi'nde Ã¶zel bir ÅŸirkete ait taÅŸ ocaÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda yaÅŸayan mahalle sakinleri, ocakta yapÄ±lan patlamalardan uzun sÃ¼redir rahatsÄ±zdÄ±. DÃ¼n akÅŸam saatlerinde meydana gelen bÃ¼yÃ¼k bir patlama evlerin camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±, Ã§atlaklar oluÅŸturdu. Mahalle sakinleri sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼lerek eylem yaptÄ±. Ã‡atlaklar oluÅŸan evlerinde korkuyla yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten mahalleli, yetkilerden yardÄ±m istedi. BazÄ± evlerde patlamalar sonucunda gelen taÅŸ parÃ§alarÄ± yÃ¼zÃ¼nden hasar oluÅŸurken, mahalledeki caminin de patlamalar nedeniyle kolonlarÄ±nÄ±n Ã§atladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Jandarma ekiplerinin Ã¶nlem aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸirket kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne gelen mahalleli firma yetkileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istedi.


"DEPREM OLUR GÄ°BÄ° BÄ°NALAR Ã‡ATLIYOR"

PatlamalarÄ±n kÃ¶ye zarar verdiÄŸini belirten HÃ¼seyinli Mahalle MuhtarÄ± Ä°lhan KÄ±lÄ±Ã§, "TaÅŸ ocaÄŸÄ±ndan kaynaklÄ± patlamalardan dolayÄ± evler zarar gÃ¶rÃ¼yor. 3 buÃ§uk yÄ±ldÄ±r burada muhtarÄ±m. YÃ¶neticilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. YazÄ±lar yazdÄ±k. Mesafenin yakÄ±n olmasÄ±ndan dolayÄ± patlamalar kÃ¶yde sarsÄ±ntÄ±lara sebep oluyor. Dinamit patlatÄ±yorlar. Evlerimiz zarar gÃ¶rÃ¼yor. Evimdeki merdivenim zarar gÃ¶rdÃ¼. Camimizde Ã§atlaklar var. Deprem olur gibi binalar Ã§atlÄ±yor. Patlatmalardan dolayÄ± fÄ±rlayan taÅŸlar evlere gelmiÅŸ. Bizim burada can gÃ¼venliÄŸimiz yok. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶lmesinden endiÅŸe duyuyoruz. Yetkililer Ã¶nlem aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor ama hiÃ§bir ÅŸey olmuyor. SarsÄ±ntÄ±lar sÃ¼rekli ÅŸiddetini artÄ±rÄ±yor" dedi.


"EVLERÄ°MÄ°Z BAÅžIMIZA YIKILACAK"

PatlamalarÄ±n deprem etkisi oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yleyen Merve Ã–zkaya ise, "YakÄ±nda evler baÅŸÄ±mÄ±za yÄ±kÄ±lacak. 4-5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem gibi hissediyoruz. Deprem olsa deprem olduÄŸunu anlayamayacaÄŸÄ±z. Ã‡atlaklar biraz daha bÃ¼yÃ¼se evler baÅŸÄ±mÄ±za yÄ±kÄ±lacak. Evlerimiz mi yapÄ±lÄ±yor? TaÅŸ ocaÄŸÄ± buradan kalkÄ±yor mu? Ne yapÄ±lÄ±yorsa yapÄ±lsÄ±n artÄ±k. KapatÄ±lsÄ±n. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zde artÄ±k rahat ve huzurlu ÅŸekilde yaÅŸamak istiyoruz" diye konuÅŸtu. Mahalleli firma yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸemeden eylemlerini sonlandÄ±rmak zorunda kaldÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ã‡ekmekÃ¶yHÃ¼seyinli MahallesiTaÅŸocaÄŸÄ±Patlama
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