Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Depremzede çiftçilerin ürünleri Kadıköy Deprem Dayanışma Pazarı’nda

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri Kadıköy’e getirerek deprem dayanışma pazarları kurmaya devam ediyor. Pazardan elde edilen tüm gelir depremden etkilenen üreticilere gönderiliyor. 30’dan fazla ürünün yer aldığı dayanışma pazarlarının üçüncüsü, 8 Nisan Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi bahçesinde kurulacak. 

09 Nisan 2023 Pazar 12:30
0 Okunma
Depremzede çiftçilerin ürünleri Kadıköy Deprem Dayanışma Pazarı’nda

İSTANBUL - 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremin hemen ardından harekete geçen Kadıköy Belediyesi, deprem bölgelerinde üretim yapan çiftçilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini Kadıköy’e getirerek deprem dayanışma pazarları kuruyor. Bu hafta üçüncü kez kurulacak pazarda Hatay ve Malatyalı çiftçilerden portakal, limon, kuru kayısı; Hatay Vakıfköy Kadın Kooperatifi ve Defne Kadın Kooperatifi’nden reçel, bal, zeytinyağı, zeytin, nar ekşisi, salça gibi el emeği yerel ürünler tezgâhlarda vatandaşlarla buluşacak. Elde edilen gelirin tamamının depremzede çiftçilere gönderildiği pazarda kredi kartıyla da alışveriş yapmak mümkün. Kadıköy Belediyesi Deprem Dayanışma Pazarı, 8 Nisan Cumartesi günü Kadıköy Söğütlüçeşme’de bulunan Kadıköy Belediyesi merkez binası bahçesinde kurulacak ve saat 11.00 - 18.00 saatleri arasında açık olacak. Deprem bölgelerinden çiftçilerin ve kadın kooperatiflerinin ürettiği bazı yöresel ürünlerin satışı ise Pazartesi’den Cumartesi’ye, Kadıköy Feneryolu’nda ve Caddebostan Kültür Merkezi’nde bulunan Kadıköy Belediyesi Atıksız Dükkân’larda gerçekleştirilmeye devam ediyor.

 “Ürünler ağaçta kalırsa önümüzdeki sene verim düşüklüğü olacak”

Depremin ilk gününden bu yana afetin yaralarını sarmak için dayanışma faaliyetlerine ara vermeden devam eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yerel üreticilerin yaşadığı sıkıntılar ve dayanışma pazarlarıyla ilgili şunları söyledi: “Deprem bölgesinde köylere gittiğimiz zaman çiftçilerin ürünlerin çoğunın ellerinde kaldığını gördük. Çiftçimiz, ağacından limonunu, mandalinasını, portakalını toplayamamıştı. Biz de belediye olarak hemen Samandağ’da bir depo kurduk. Mandalinaların birçoğu enkazın altında kalmıştı. Satılmadığı takdirde oradaki çiftçinin hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Ayrıca ağaçta kalırsa önümüzdeki sene verim düşüklüğü olacak. Hem bu seneyi kaybedecek, hem de gelecek seneyi kaybedecek çiftçi. Aynı şekilde Malatya’da kuru kayısı aldığımız çiftçimiz enkaz altından çıktı. Bir ihtiyaç olduğunu gördük. Oradaki ürünleri buraya getirip Kadıköy Belediye bahçesinde kurmuş olduğumuz Dayanışma Pazarı’nda satmaya başladık. Ben ilgiden çok memnunum. Ama daha da fazla olması gerekiyor ki buradaki ürünleri bitirelim haftaya yeni ürün alabilelim. Oraya gittiğimizde oradaki ürünleri daha fazla getirebilelim.”

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Deprem Dayanışma Pazarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan Belediyesi çölyak hastalarını unutmadı
Eyüpsultan Belediyesi çölyak hastalarını unutmadı
Kâğıthane’nin simgesi lale Kâğıthane’de açtı
Kâğıthane’nin simgesi lale Kâğıthane’de açtı
Küçükçekmece Belediyesi‘nden moral gezisi
Küçükçekmece Belediyesi‘nden moral gezisi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans