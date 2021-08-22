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Devletin zirvesinden Bağcılar Belediyesi’ne teşekkür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Batı Karadeniz’de sel felaketinin yaşandığı bölgeye ilk gidenlerden olan Bağcılar Belediyesi ekiplerini Abana’da ziyaret etti.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Ağustos 2021 Pazar 15:27
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Devletin zirvesinden Bağcılar Belediyesi’ne teşekkür

İSTANBUL, (DHA)

Çalışmalar hakkında bilgi alan Oktay ve Gül, özverili hizmetlerinden dolayı belediye personelini takdir ederken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya da selamlarını iletti.

Bağcılar Belediyesi Türkiye’yi yasa boğan Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki yardım çalışmalarını sürdürüyor. Arama-kurtarma konusunda uzman 30 kişilik personel, 2 adet su tankeri, 1 kuka, 1 CSB iş makinesi, 1 kamyon, 15 dalgıç motopomp, 2 arazi aracı ve nakliye kamyonuyla bölgede büyük mücadele veriyor.

LOKMAN ÇAĞIRICI’YA SELAMLARINI İLETTİLER

Kastamonu'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Abana’da Bağcılar Belediyesinin arama-kurtarma-temizlik takımını ziyaret etti. Ekiplerden yaptıkları çalışmaları hakkında bilgi alan Oktay ile Gül, afet bölgesinde yorulmak bilmeden büyük bir fedakarlık örneği gösteren Bağcılar Belediyesi personelini takdir etti. Oktay ve Gül, yardım organizasyonun başında bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya selamlarını iletti.

YARALARI SARMAK İÇİN BÖLGEYE KOŞTUK

Bağcılar ailesi olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edeceklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek onlara moral veren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’e teşekkür ederiz. İnsanlığın dara düştüğü her yerde olmaya çalışıyoruz. Yangında olduğu gibi selden sonra da seferber olduk. Yaraları sarmak için uzman ekiplerimizle bölgeye koştuk ” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayAdalet Bakanı Abdulhamit GülBatı KaradenizSel FelaketiBağcılar BelediyesiAbana
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