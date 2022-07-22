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Doğa Kampı'na büyük ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, çocuklara yönelik eğlenceli etkinlik ve projelerini sürdürüyor.

22 Temmuz 2022 Cuma 12:15
Doğa Kampı'na büyük ilgi

Geçtiğimiz yıl velilerin ve çocukların büyük beğenisini toplayan ve 4 bin 21 çocuğu ağırlayan Doğa Kampı etkinliği, okulların tatile girmesiyle birlikte bu yıl yeniden başladı. 9-15 yaş arası çocukların katılım sağlayabildiği Doğa Kampı, bu sene iki ay boyunca devam edecek ve iki farklı lokasyonda gerçekleştirilecek. 2021'den farklı olarak bu sene bir gece konaklamalı kamp da organize eden Spor İstanbul, 12-15 yaş arası çocukların katılabileceği bu kampı Şile'de düzenleyecek. Günübirlik kamplar ise Çekmeköy'de bulunan Nişantepe Orman Park'ta yapılacak. Çocuklara erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Doğa Kampı, aynı zamanda çocukların teknik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Doğa Kampı'nda verilen eğitimler çocuklara çevreye karşı duyarlı olmayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşmayı bir arada yaparak ve yaşayarak öğretiyor. 

GÜNÜBİRLİK VE KONAKLAMALI KAMP SEÇENEKLERİ

Çocukları doğa kampında birbirinden eğlenceli ve hareket dolu etkinlikler bekliyor. Günübirlik Doğa Kampı'nda; tırmanma, oryantiring, bisiklet, doğada yaşam ve drama eğitimleri verilecek. Bunun yanı sıra çocuklar, macera parkı, survivor parkuru gibi çeşitli fiziksel aktivitelerle keyifli vakit geçirme imkanı bulacak. Konaklamalı Doğa Kampı'nda ise navigasyon, preferik bakış, ateş yakma atölyesi, barınak atölyesi, doğada su üretme atölyesi, buz kırıcı aktivitesi, doğada kayıp vaka çalışması, doğada yaşıyoruz takım çalışması ve temel kampçılık eğitimleri verilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiSpor İstanbulçocukKampEtkinlikİBBDoğa Kampı
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