Dolandırıcıların para kasalarına operasyon: Şebeke lideri gözaltında

İstanbul'da geçen sene bir hakim 180 bin dolar dolandırıldı. Hakimin şikayeti üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta hakimi dolandıran 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri itirafçı oldu. Polis şüphelinin verdiği bilgilerden, dolandırıcıların mağdurlara verdikleri banka hesaplarını yöneten ve o hesaplardan para çekerek dolandırıcılara ulaştıran bunun karşılığında da komisyon alan bir şebekenin izine ulaştı. Ekipler yaklaşık 8 ay şebeke üyelerini fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalarda aralarında kadınların da bulunduğu 55 şebeke üyesi olduğu belirlendi.



ŞEBEKE LİDERİNİN EVİNE GİRİLDİ

Siber polisi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah şüphelilerin kaldığı tespit edilen 38'i İstanbul'da olmak üzere toplam 73 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke liderinin Avcılar'daki evine de girildi. Silahlı olduğu belirlenen örgüt liderinin evinin önünde özel harekat polisi geniş güvenlik önlemi aldı.

Kapıyı kurarak içeri giren polis, şebeke lideri Maksut K.'yi yanında bir başka şebeke üyesiyle birlikte yakaladı. Evde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ile dijital materyal ele geçirildi. Bulunan dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında evlerde arama devam ediyor.