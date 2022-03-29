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Dünyanın gözü Dolmabahçe'de

Rusya ile Ukrayna arasında müzakerenin yapılacağı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi önünde hareketlilik yaşanıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Mart 2022 Salı 09:16
Dünyanın gözü Dolmabahçe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

Rus heyeti taşıyan özel uçak dün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak ise saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na geldi. Heyetler daha sonra kalacakları otellere geçti.

Görüşmelerin yapılacağı  Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi önünde sabah erken saatlerden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüşmeleri çok sayıda yabancı gazeteci de takip ediyor. Görüşmelerin saat 10.30'da başlaması bekleniyor. Görüşmeler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan da heyetlere hitap edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe SarayıRusyaUkraynaSavaşMüzakere
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