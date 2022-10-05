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Dur ihtarına uymayan otomobilden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı

KADIKÖY’de denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kaçarken taksi ve motosiklete çarptı. Trafiğe kapalı alana giren otomobil, merdiven basamaklarından inmeye çalışınca kaza yaptı. Polis, otomobildeki 4 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, otomobilde ruhsatsız tabanca ile narkotik madde çıktı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:18
Dur ihtarına uymayan otomobilden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı

Olay, saat 01.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Rıhtım Caddesi üzerinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, 34 EAP 657 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücünün kullandığı otomobil kaçmaya başladı. Aynı cadde üzerinde taksiye, ardından da motosiklete çarpan otomobil yaya yoluna daldı. Bir süre yaya yolundan kaçmaya devam eden otomobil, merdiven basamaklarından inmeye çalışırken kaza yaptı. Otomobilde bulunan şüphelilerden 3'ü olay yerinde, biri ise Rıhtım Caddesi üzerinde taksiye binerken yakalandı. Yapılan inceleme sonucu otomobil içerisinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla otoparka götürüldü. İfadeleri alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne götürülen şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyOtomobilSilahUyuşturucuPolisNarkotik
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