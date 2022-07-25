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Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı

Şarkıcı Ebru Gündeş'in 73 yaşında hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı. Bilgin, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:58
Ebru Gündeş annesini son yolculuğuna uğurladı

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Bilgin, için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ebru Gündeş ile ağabeyi Cengiz Kumartaşoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği törene, müzik yapımcısı Polat Yağcı, oyuncu Hamdi Alkan, şarkıcılar Murat Boz, Mustafa Ceceli, Derya Uluğ ve Sinan Akçıl'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Müjgan Bilgin'in naaşı, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ebru GündeşAnneMüjgan BilginVefatCenaze
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