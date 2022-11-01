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Ehliyet sÄ±navlarÄ±nda "Joker" operasyonu: 138 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ± listesinde

Ehliyet sÄ±navlarÄ±nda 'joker' olarak adlandÄ±rÄ±lan kiÅŸileri sÄ±nava sokan ve sahte SRC belge dÃ¼zenlediÄŸi belirtilen ÅŸebekeye Ä°stanbul merkezli 25 ilde operasyon dÃ¼zenledi. AralarÄ±nda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± personellerinin de bulunduÄŸu toplam 138 kiÅŸiye yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 10:11
Ehliyet sÄ±navlarÄ±nda "Joker" operasyonu: 138 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ± listesinde

Ä°stanbul Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ehliyet sÄ±navlarÄ±nda farklÄ± sÄ±navlarda benzer kopya dÃ¼zeneklerinin yakalanmasÄ± Ã¼zerine konuyla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan incelemelerde bir ÅŸebekenin Ã¶zellikle SRC belgeleri iÃ§in yapÄ±lan sÄ±navlarda yetersiz kiÅŸileri para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±navdan geÃ§irmek iÃ§in dÃ¼zenek kurduÄŸunu belirledi. AraÅŸtÄ±rmalarÄ± derinleÅŸtiren polis, aynÄ± ÅŸebeke Ã¼yelerinin Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli personellerden rÃ¼ÅŸvet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± sorularÄ± aldÄ±ÄŸÄ±, 'joker' elemanlarla baÅŸkasÄ±nÄ±n yerine sÄ±nava girdikleri ya da kulaklÄ±k veya elektronik dÃ¼zenekle kopya hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± tespit etti.Â 

Mali ÅŸube ekiplerince yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli personellerin de bulunduÄŸu 138 ÅŸÃ¼pheli belirlendi.

Ekipler bu sabah 138 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul merkezli 25 ilde Ã§ok sayÄ±da adrese operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda ÅŸÃ¼phelilerin ev ve iÅŸ yerlerinde aramalar yapÄ±ldÄ±. Aramalarda dijital materyaller ile sÄ±navlara girecek kiÅŸilere ait belgelere incelenmek Ã¼zere el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°stanbul Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼EhliyetSÄ±navJoker
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