Ehliyet sÄ±navlarÄ±nda "Joker" operasyonu: 138 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ± listesinde

Ä°stanbul Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ehliyet sÄ±navlarÄ±nda farklÄ± sÄ±navlarda benzer kopya dÃ¼zeneklerinin yakalanmasÄ± Ã¼zerine konuyla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan incelemelerde bir ÅŸebekenin Ã¶zellikle SRC belgeleri iÃ§in yapÄ±lan sÄ±navlarda yetersiz kiÅŸileri para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±navdan geÃ§irmek iÃ§in dÃ¼zenek kurduÄŸunu belirledi. AraÅŸtÄ±rmalarÄ± derinleÅŸtiren polis, aynÄ± ÅŸebeke Ã¼yelerinin Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli personellerden rÃ¼ÅŸvet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± sorularÄ± aldÄ±ÄŸÄ±, 'joker' elemanlarla baÅŸkasÄ±nÄ±n yerine sÄ±nava girdikleri ya da kulaklÄ±k veya elektronik dÃ¼zenekle kopya hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± tespit etti.Â

Mali ÅŸube ekiplerince yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli personellerin de bulunduÄŸu 138 ÅŸÃ¼pheli belirlendi.

Ekipler bu sabah 138 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul merkezli 25 ilde Ã§ok sayÄ±da adrese operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda ÅŸÃ¼phelilerin ev ve iÅŸ yerlerinde aramalar yapÄ±ldÄ±. Aramalarda dijital materyaller ile sÄ±navlara girecek kiÅŸilere ait belgelere incelenmek Ã¼zere el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.Â