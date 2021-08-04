Elektrik talebinde rekor kırıldı: 3 Keban Barajı'na denk 

İSTANBUL, (DHA)

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe, "Türkiye genelinde 2 Ağustos saat 14.00 itibariyle 53 bin 743 megavatlık bir puanta, yük değerine ulaşmış. Bu geçen senenin en yüksek puant değeri 49 bin 556 megavattan 4 bin 187 megavat daha yüksek. Bu da 3 tane Keban'a denk geliyor" dedi.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrinden geçtiğimiz pazartesi günü elektrik kesintileri yaşandı. Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına dikkat çekildi. Açıklamada " Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde yoğun bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır" denildi. İstanbul'da kesintisi yaşanan ilçelerden olan Avcılar ve Sultangazi'de hem yüksek talep, hem de sıcaktan kaynaklı kablolarda yanmalar, patlamalar meydana geldi.



"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BÜTÜN ETKİLERİNİ YAŞIYORUZ"

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe de yaşanan elektrik tüketimi artışının ısınan havalar olduğuna dikkat çekti. Kocatepe," İklim değişikliğinin bütün etkilerini yaşıyoruz. Bir taraftan orman yangınları, ciğerlerimiz yanarken bir taraftan da şehirlerde konfora yönelik soğutmalar devreye giriyor yoğun olarak. Ne kadar sıcaklık artarsa soğutmalar o kadar çok devreye girecektir. Bizim elektrik enerji tüketimimiz artar" diye konuştu.



YAKLAŞIK 3 KEBAN BARAJINA DENK

Kocatepe, " İlgili kurumların sitelerinden baktığımızda gördük. 2 Ağustos saat 14.00 itibariyle 53 bin 743 megavatlık bir puanta, yük değerine ulaşmış. Bu geçen senenin en yüksek puant değeri 49 bin 556 megavat 4 bin 187 megavat daha yüksek. Evet bu sene de havalar daha sıcak. Yarın öbür gün daha da sıcak olduğunda bu daha da yükselebilir. Kurulu gücümüzün 98 bin megavatlarda olduğu belirtiliyorken, bu zaten bir anlık bir şeydir. Geçicidir ama bu olacaktır bunu karşılayamamak yönetimle ilgili bir sorundur. 3 tane Keban'ın ürettiği şeyi fazla olarak üretmiş" dedi. Kocatepe, "Bizim bütün sistemimizi emre amade hale getirmemiz lazım. Bunların bakımını, işletmesini doğru yapmamız lazım. Kurulu gücümüzü doğru idare etmemiz lazım. Hangi saatte bunun yükselebileceğini aşağı yukarı tahminlerde bulunmamız , buna göre de sistemimizi kurmamız lazım" diye konuştu.



"İSTANBUL TÜM ENERJİNİN YÜZDE 16'SINI TÜKETİYOR"

Kocatepe, elektrik kablolarında patlama ve yanmalar ile trafolardaki artan arızalarla ilgili olarak ise, " Yüklenmeden kaynaklı olur. Yani bu kablonuzun kesiti o elektriği taşımaya yetmiyor. Trafodaki gücünün çekilen enerjiyi karşılamıyor. Daha fazla güç çekiliyor. Onun içinde trafo devre dışı oluyor. Kabloda ısınıyor yüklendiği için. Yanma oluyor. Onlarla ilgili koruma sistemleri vardır" ifadelerini kullandı. Elektrik enerjisi tüketiminde İstanbul'un payına da değinen Kocatepe, "İstanbul tüm enerjinin yüzde 16'sını tüketiyor. İstanbul şube sınırları içerisinde ki 4 il bize bağlıdır. Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ ve İstanbul yüzde 21'ini tüketiyor. Yani Türkiye'de tüketilen enerjinin 5'te 1'ini, biraz daha fazlasını İstanbul bölgesi tüketiyor" diye konuştu.