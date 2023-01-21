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Engelliler, Türkiye'nin en iyi radyocularını seçiyor

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği 5'inci Engelsiz Mikrofon yarışmasında herkese açık olan ilk etap oylama 23 Ocak'ta başlıyor

21 Ocak 2023 Cumartesi 11:53
Engelliler, Türkiye'nin en iyi radyocularını seçiyor

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği 5'inci Engelsiz Mikrofon yarışmasında engelliler, Türkiye'nin en iyi radyocu, radyo ve programlarını seçecek.
Bağcılar Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nin lansmanı Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda yapıldı.
Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, programda, Türkiye'nin tanınmış radyocularıyla bir araya geldi.
Özdemir, kendisinin de iyi bir radyo dinleyicisi olduğunu belirterek, "Radyoculuğu gönülden yapılan bir iş olarak görüyoruz. Özellikle radyocularımızın hem iletişim hem haberleşme boyutunun dışında toplumumuzun rehabilite edilmesi konusunda önemli bir yer edindiğini biliyorum. Birçok insan radyo dinleyerek ferahlamış bir şekilde güne başlıyor. Günün yorgunluğunu sizleri dinleyerek atıyorlar." dedi.
Radyonun üstlendiği toplumsal öneme de değinen Özdemir, şunları kaydetti:
"Önemli bir mecra olan adyoculuğun hiç bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca toplumun gelişimine katkılarının olduğunu biliyoruz. Sadece günün şartlarına göre bir değişim geçiriyor. Bağcılar Belediyesi olarak da her zaman radyonun yerinin özel olduğunu biliyoruz. Sizi ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Radyo hayatın her alanında her yerinde olacak."
Radyocular da etkinlikte kendi tecrübelerini anlatırken, Özdemir'e teşekkür etti.
- Oylama internet üzerinden herkese açık olacak
İki etaptan oluşan yarışmanın startı 23 Ocak'ta verilecek. Birinci etapta dinleyiciler, www.engelsizmikrofon.org adresinden sevdikleri radyo ve radyo programcıları için 31 Ocak'a kadar oy kullanacak.
İkinci etapta ise Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, en fazla oyu alarak kendi kategorilerinde ilk 3'e giren radyo ve radyo programcıları için 1 Şubat'ta oy kullanacak. Böylece Türkiye'nin en iyi radyo, radyocu ve radyo programları belirlenecek.
Oylama sonucunda "en iyi radyo" ve "en iyi radyocu" başta olmak üzere 25 kategoride başarılı olan isimlere ödülleri 9 Şubat'ta sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından önemli isimlerin katılacağı törende verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi5inci Engelsiz Mikrofon Yarışması
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