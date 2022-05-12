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Erenköy'de gümrükte yoğunluk; TIR'lar uzun kuyruk oluşturdu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mayıs 2022 Perşembe 15:09
Erenköy'de gümrükte yoğunluk; TIR'lar uzun kuyruk oluşturdu

İSTANBUL - Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Gümrüğe girmek için bekleyen TIR'lar nedeniyle Çamlıca Gişeleri'nden itibaren uzun kuyruk oluştu. 

Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yurt dışına çıkacak TIR'ların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu. Gümrüğe girmek isteyen TIR'lar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı TIR şoförleri dünden beri gümrüğe girmek için beklediklerini öne sürdü. Ticaret Bakanlığı'ndan, Ramazan Bayramı tatilinde bazı fabrikaların üretimi durdurup, tatil sonrası tekrar üretime başlaması sebebiyle, Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşandığı, gümrük içerisinde sistemsel ya da benzeri bir sıkıntı olmadığı öğrenildi. 

Çamlıca Gişeleri'nde gümrüğe girmek için bekleyen TIR sürücüsü Mustafa Sönmez "Yurt dışına çıkacak TIR'ların kontrol edildiği gümrük burası. Şehir içinde olduğundan bu kuyruklar oluyor. Bu gümrüğün buradan alınması lazım. Hem bizim için zor hem de burada yaşayanlar için zor" dedi. Gümrüğe girmek için sıra da bekleyen Şaban Yön "Dün 13.00'dan beri buradayım. Gümrük yoğun diyorlar. Başka bir şey bilmiyoruz. İtalya'dan geliyorum, dünden beri toplasan 10 kilometre gitmişimdir" diye konuştu. 

Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde bekleyen TIR şoförü Tuncay Aksoy ise "Şehir merkezinden bu gümrüğün kalkması lazım. Şehir dışına taşınması lazım" şeklinde konuştu

Bu arada gümrüğe girmek için bekleyen TIR'lar havadan da görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErenköyGümrükTırKuyruk
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