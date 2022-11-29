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Esenler'de sahte deterjan deposuna operasyon

İSTANBUL'da kaçak olarak üretilen ve internet üzerinden satışa sunulduğu belirlenen 38 ton 505 kilogram sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

29 Kasım 2022 Salı 11:43
Esenler'de sahte deterjan deposuna operasyon

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler ilçesinde bir depoda hijyensiz ortamlarda deterjan üretildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda 25 ton 775 kilogram dolumu yapılmamış deterjan, 12 bin 730 kilogram çeşitli markalarda dolumu yapılmış deterjan, 3 bin 750 adet çeşitli markalarda ambalaj ele geçirildi.

Şüphelinin depoda sağlıksız koşullarda bazı ünlü markaların amblemlerini kullanarak kaçak olarak hazırladığı sahte deterjanları internet ortamında sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Güvenlik Şube MüdürlüğüESENLERSahte DeterjanDeterjanPolisOperasyon
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