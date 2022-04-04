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Esenyurt'ta kundaklanan 2 vidanjör alev alev yandı

ESENYURT'ta kundaklandığı iddia edilen park halindeki 2 vidanjör, alev alev yandı. Olaya karışan kişi ya da kişiler kundaklamanın ardından kayıplara karışırken, yanan vidanjörler cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Nisan 2022 Pazartesi 08:57
Esenyurt'ta kundaklanan 2 vidanjör alev alev yandı

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Park halinde bulunan 2 vidanjör, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Vidanjörler kısa sürede alevlere teslim olurken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının ardından vidanjörler kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakini Abdurrahman Kılınç, “Biz iftardan dönüyorduk. Sonra buradan duman çıktığını gördük. İlk başta çöp yanıyor sandık. Baktık ki araç yanıyor. Daha sonra arkadaki aracı da yaktılar" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtVidanjörKundaklamaYangın
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