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Esenyurt'ta metrobüs kazası; 4 yaralı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mart 2022 Perşembe 14:43
Esenyurt'ta metrobüs kazası; 4 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt, Haramidere Sanayi Sitesi Durağı'nda duran metrobüse arkasından gelen metrobüs çarptı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. 

Kaza, saat 13.00 sıralarında Esenyurt Haramidere Sanayi Durağı’nda meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüse, arkasından durağa yanaşan başka bir metrobüs çarptı. Kazada metrobüslerde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Metrobüsler ise çekildi. 

Metrobüs kazasının yaşandığı sıralarda D-100 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarptı. Sürücüsünün kazayı fark etmediği bir servis aracı da kazaya karışırken, arkadan gelen hafif ticari araç servis aracına çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı. D-100 Karayolu’nun sol şeridi trafiğe kapanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtMetrobüsKaza
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