Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.434,02
ALTIN
968,97
DOLAR
17,37
STERLİN
20,58
EURO
17,45
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Esenyurt'ta temizlik çalışmaları sürüyor

12 Temmuz 2022 Salı 15:55
Esenyurt'ta temizlik çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta yaşanan su baskınlarının ardından temizlik çalışmalarına devam ediliyor. 

İstanbul’da 10 Temmuz’da yaşanan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'taki Haramidere’nin taşması sonucu su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde temizleme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki ev ve iş yerlerine dolan suyun tahliye çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, bazı evlerden eşyaların taşınması ve balçık temizleme çalışmaları yapılıyor. 


 

"7 SENE İÇERİSİNDE 4 DEFA SU BASTI" 

Mahalle sakinlerinden Ayhan Kızıl, "Zor durumdayız. 2015 yılında satın aldım daireyi 2016’da su bastı, yaptırdık. 2018’de tekrar su bastı. 2020 ve 2022’de de yine aynı sorun oldu. En sonunda boş bıraktık. Ne ben kendim girebildim ne de kiraya verebildim. Burada boş boş duruyor. Ben de kiraya çıktım. Benim durumum olsaydı burayı almazdım. 7 sene içerisinde 4 defa su bastı. Kardeşimin çocuklarını da komşular kurtarmış sağ olsunlar" dedi. 

Engin Çelik, "Ben burayı alalı 1 buçuk ay oldu. Yatırım amaçlı almıştım. Burada oturmuyorum. Alır almaz kiraya verdim ama başımıza böyle bir şey geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana evi satarken burada böyle problemlerin olduğunu kimse söylemedi. Bu felaket her sene oluyormuş. Bilgimiz yoktu." diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTemizlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Srebrenitsa Katliamı’nın şehitleri, Kartal’da anıldı
Srebrenitsa Katliamı’nın şehitleri, Kartal’da anıldı
İstanbul'da kalanlar Şile'de otel ve kamp alanlarına akın etti
İstanbul'da kalanlar Şile'de otel ve kamp alanlarına akın etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans