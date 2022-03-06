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Esenyurt'ta 'yan park ettin' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

ESENYURT’da 'otomobilini yan park ettin' tartışmasında iki grup arasında kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavgada, 8 kişi gözaltına alındı. Kavganın çıktığı sokakta özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin nöbeti sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mart 2022 Pazar 21:50
Esenyurt'ta 'yan park ettin' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Olay, Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanının önüne otomobilini yan park eden yabancı uyruklu aile ile komşuları olan aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavgaya başka kişilerin de dahil olmasıyla mahalle bir anda karıştı. Yaklaşık 50-60 kişilik grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekât ekibi yönlendirildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde güvenlik amaçlı olarak çevik kuvvet ve özel harekât ekiplerinin nöbeti sürüyor.

Park meselesi yüzünden kavganın başladığını söyleyen Özgür Torun, "Suriyeli komşumuz arabasını yan çekmiş. Üst komşusu da arabayı çekersin çekemezsin derken tartışma çıktı. Biz yanlarına gittik olay büyümesin diye. Sonra Türk ailenin akrabalarının da gelmesiyle bir anda olay patladı" dedi.

Olayın görgü şahidi Halis Tekel, "Arkadaş arabasını park ediyor. Daha sonra park edersin edemezsin derken tartışma çıkıyor. Suriyeli arkadaş Türk arkadaşa vurmuş. Bugün pazar günü olduğu için herkes evinde. Türk arkadaş akrabalarına telefon ediyor. Aşağıda Yozgatlı arkadaşların dernekleri var. Oradan gençler toplanıp geldi. Olayın içeriğini kimse bilmiyor.  Suriyeli Türk’e vurmuş denildi. Aslında bilgi kirliliği oldu. Daha sonra olay bir anda büyüdü" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtAraçParkKavgaYaralamaGözaltı
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